Dedicati del tempo, fai crescere le tue capacità professionali

Partiamo dall’inizio: di che cosa si occupa il PROGETTISTA MECCATRONICO?

Questa particolare figura professionale possiede competenze in ambito informatico/elettrico/elettronico, meccanico e oleopneumatico che gli permettono di realizzare soluzioni di automazione basate su PLC e Robot, costruire e integrare il sistema di supervisione per il comando e il controllo di impianti automatici, e trova collocazione nell'ufficio tecnico nell'ambito dell'industria manifatturiera o di servizi di automazione all'impresa.

Grazie al corso che si terrà all’AFP di Dronero, sulla base di specifiche tecniche assegnate, imparerai a progettare l'interfacciamento e il software per la gestione dei componenti del sistema, anche mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative per l'interazione tra i processi di lavoro.

Durante il percorso formativo, che si compone di una fase integrativa e una professionalizzante per un totale di 1000 ore di cui 360 di stage aziendale, è prevista inoltre la partecipazione a fiere di settore e visite alle numerose aziende della provincia che operano nel campo dell'automazione industriale. In questo modo, attraverso l'acquisizione progressiva di nuove esperienze, potrai in seguito operare in modo autonomo, mettendo a frutto quanto scoperto durante il corso.

CONTATTI: Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)