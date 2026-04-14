Domenica 19 aprile, a Saluzzo nella Sala Verdi di Apm: “Tra natura e sogno”, recital pianistico

Domenica 19 aprile alle ore 21, presso la Scuola APM, il pianoforte ritorna sulla scena della rassegna concertistica CONsonanTE con un recital pianistico dal titolo “Tra natura e sogno”.

Il maestro Pietro Verna proporrà al pubblico la Sonata op. 28 in Re maggiore “Pastorale” di L.v. Beethoveen, la raccolta dei brani “Visions Fugitives” op.22 di S. Prokof'ev e la Barcarola op.60 in Fa diesis maggiore di F. Chopin.

Il repertorio presenta aspetti molto naturalistici ma che spaziano anche nell’immaginazione e nella dimensione onirica, da qui il titolo prescelto del recital.

La sonata di Beethoven intitolata “Pastorale”, dai temi con forte carattere bucolico, è in contrasto con le Visioni Fuggitive di Prokofiev, che spesso presentano colori inaspettati e suggeriscono ambientazioni di un altro mondo.

La barcarola, forse, riassume queste due dimensioni, con una parte descrittiva, a cui però si alterna anche una componente metafisica e astratta che innalza l’ascoltatore verso “una misteriosa apoteosi”, come scrisse Ravel.

Pietro Verna è nato nel 2004 e ha cominciato lo studio del pianoforte a 5 anni. Nell’ottobre del 2023 ha conseguito la laurea triennale presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con il punteggio di 110 e lode. Ha partecipato alla “European Music Competition Città di Moncalieri 2023” vincendo il secondo premio, successivamente ha partecipato al “Concorso Pianistico Città di Albenga 2023” (secondo premio). A novembre 2023, in occasione del conferimento del titolo di Accademico d’Onore a Paolo Conte, ha suonato con l’orchestra l’Ouverture (Mozambique Fantasy) dalla Commedia Musicale Razmataz di Paolo Conte stesso. Ha partecipato a masterclass con importanti Maestri tra cui: Alexander Gadjiev, Michel Béroff, Natalia Trull, Nikita Fitenko, Davide Cabassi, Vsevolod Dvorkin, ecc. A dicembre 2024 ha suonato il Concerto n. 5 “Egiziano” per pianoforte e orchestra di C. Saint Saëns con l’Orchestra Teatro Regio Torino diretta dal M° Christopher Franklin, in occasione del festival “Sinfonie d’Oriente”. A marzo 2026 ha conseguito la laurea biennale presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con il punteggio di 110 e lode con la menzione del direttore. Nel 2025 ha seguito la masterclass con il Maestro Alessandro Deljavan presso la Scuola APM.

L’evento è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o telefonando al numero 0175 47031.