Molto importante sapere come operare una ottimizzazione caldaie Vaillant soprattutto perché per quel che riguarda quella a condensazione che come sappiamo è ormai una delle più apprezzate dalle persone visto i vantaggi che ha e che offre alle persone.

Infatti è assodato che una caldaia a condensazione rende molto di più semplicemente perché riesce a condensare una parte dell'acqua che c'è nei fumi e almeno fino al 10% e perché i fumi stessi che escono hanno temperature inferiore ci riferiamo a una che va dai 30 ai 70 gradi al posto di 120 150 che è la media dei gradi che abbiamo nelle caldaie tradizionali anche di alto livello e questo significa un più 3 o 6 per cento sul rendimento di combustione.

Inoltre nelle caldaie a condensazione le perdite a vuoto sono modeste però se vogliamo che la caldaia funzioni in condensazione c'è una condizione indispensabile cioè che la temperatura di ritorno reale del dispositivo sia abbastanza bassa in modo che i fumi si possono raffreddare nel punto di rugiada e quindi a circa 57 gradi . Proprio per questo che la condensazione inizia verso i 50 gradi e ritorna in caldaia.

Quindi ci sono alcune condizioni che favoriranno in positivo la condensazione E le più importanti sono un eccesso d'aria che sia basso in quanto a sua volta abbasserà il punto di rugiada ma anche il fatto che la caldaia dovrà funzionare a bassa potenza e che la temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia dovrà essere bassa e cioè di circa 50 gradi.

Per arrivare a questi risultati quindi e ottimizzare il rendimento di una caldaia a condensazione bisognerà avere un impianto che possieda un generatore con regolazione stabile e specifica dell' eccesso d'aria soprattutto per le basse potenze ma anche un generatore che riesca a funzionare a bassa potenza e ad elevata modulazione e che riesca a mantenere un salto termico elevato anche in presenza di circuito miscelato

Altre condizioni per ottimizzare una caldaia a condensazione

Inoltre per ottimizzare una caldaia a condensazione bisogna usare delle valvole termostatiche per abbassare la temperatura di ritorno dalla rete di distribuzione Ma questo in presenza di radiatori perché questa operazione servirà per sfruttare la regolazione utile a garantire il funzionamento corretto anche nei transitori.

Altre condizioni importanti per l'ottimizzazione della caldaia a condensazione sono la regolazione, uno schema idraulico ma anche un funzionamento continuo senza intermittenza.

Quindi abbiamo visto quelle che sono le condizioni e i presupposti per ottimizzare una caldaia condensazione. Ma la stessa cosa vale anche per gli altri tipi di caldaia nel senso che si parla di un dispositivo diverso e che deve essere trattato in maniera diversa però è importante comunque ottimizzarne il rendimento ed è una cosa che si può fare solo affidandosi agli esperti del settore.

Quindi ci riferiamo ai tecnici caldaisti specializzati che dopo un sopralluogo ci diranno come agire relativamente alla nostra caldaia e quali sono le mosse da fare per farla rendere al 100% delle sue potenzialità e per farci ottimizzare l'investimento che abbiamo fatto su di essa.