Enrico Costa (Azione Italia-Viva): "Terzo Polo scelta consapevole e sostenibile" [VIDEO]

"Mi appello a tutti coloro che vogliono un voto consapevole," - afferma Enrico Costa, deputato monregalese uscente e candidato alla Camera nel collegio uninominale Cuneo-Mondovì-Saluzzo. - "a tutti quelli che vogliono votare una forza politica che faccia delle proposte concrete, sostenibili che non determinino voragini nei conti dello Stato".

"Mi appello a coloro che non vogliono votare coalizioni rissose che il giorno dopo le elezioni possono esplodere - prosegue Costa - a quelli che hanno apprezzaro il metodo Draghi e che non hanno gradito che forze politiche per il loro tornaconto lo facessero cadere".

"Tutte queste persone possono prendere in considerazione il voto al terzo polo, che rappresenta la vera novità politica di questa campagna elettorale. - conclude Costa - Il leader, Carlo Calenda, ha sempre fatto proposte chiare, puntuali e documentate. Penso che questo sia necessario per l'Italia in questo momento difficile".