ELEZIONI / Il gruppo di minoranza CiviCarrù non parteciperà alla nuova corsa elettorale

Al termine dell’incarico amministrativo e con l’approssimarsi di nuove elezioni, il gruppo di minoranza della lista CiviCarrù ringrazia i concittadini per la fiducia accordata, annunciando la volontà di non candidarsi per la prossima corsa amministrativa.

"Rappresentare il proprio paese dai banchi della minoranza in Consiglio Comunale, anche se non sempre semplice, è stata un’esperienza importante e significativa che abbiamo cercato di svolgere con massima responsabilità - spiega Maria Paola Marabotto a nome di tutto il gruppo -. Per molti di noi, che per la prima volta hanno scelto di misurarsi nell’agone politico, è stata un’esperienza nuova, formativa, occasione di apprendimento e crescita. Abbiamo imparato che fare opposizione significa maturare consapevolezza, approfondire conoscenza, adeguarsi a decisioni diverse ed insegna il senso del servizio. E significa anche collaborazione, partecipazione, lavorare insieme per un fine comune: lo abbiamo fatto in un leale e corretto confronto con il Sindaco ed il gruppo di maggioranza.

Ora riteniamo necessario fare un passo di lato per costruire una squadra adatta alle nuove sfide che animeranno Carrù nei prossimi anni. Un arrivederci dunque e ….AD MAIORA!".

Il sindaco uscente, Nicola Schellino, che ha già ufficilizzato la ricandidatura, potrebbe essere quindi l'unico in corsa per la carica di primo cittadino alle amministrative del 2026.