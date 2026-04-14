VERSO LE COMUNALI / "Magliano Riparte" candida Francesco Belgrano

E’ "Magliano Riparte" il nome scelto dalla lista che alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio sosterrà la candidatura a sindaco di Francesco Belgrano.

Dieci i candidati nella formazione a sostegno del 44enne sociologo. "Un mix tra generazioni e esperienze professionali – fa sapere la lista – e di volontariato diverse, persone accumunate dalla voglia di contribuire alla crescita e al progresso di Magliano. Una lista che vede la presenza di maglianesi che sono stati amministratori nell’ultimo ventennio con ruoli e responsabilità diverse accanto a chi si presenta per la prima volta, tutti uniti dal desiderio di far ripartire il paese guidandolo verso la stabilità e il cambiamento".

Nella formazione figurano Rebecca Boglione, 27 anni, infermiera; Francesco Chiera, 65 anni, medico ortopedico in pensione; Beppe Danna, 58 anni, bancario; Piero Ferrua, 69 anni, operaio pensionato; Mattia Galliano, 39 anni, architetto; Fabio Gallo, 49 anni, artigiano, capogruppo degli Alpini di Magliano Alpi; Paola Ferrero, 61 anni, agente di viaggio in pensione; Matteo Musso, 55 anni, insegnante di scuola secondaria; Martina Peirone, 29 anni, assistente sociale; Mauro Rosso detto "Spillo", 52 anni, artigiano edile.

"Cittadini – si ribadisce – che da sempre si impegnano per il bene di Magliano Alpi e che intendono continuare a costruire insieme il futuro della loro comunità".

La lista invita la popolazione all’inaugurazione della sede del Comitato Elettorale di via Langhe 162 (ex negozio alimentari e mini-market) che si terrà sabato 18 aprile alle 10.30. "Un luogo che vuole essere punto di ascolto dei bisogni delle persone e del territorio", fanno sapere.