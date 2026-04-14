Patto Civico per la Granda, online i nuovi canali per restare sempre in contatto

A sole due settimane dalla convention fondativa (foto), l'associazione "Patto Civico per la Granda" ha pubblicato nuovi spazi social per consolidare ancora di più canali comunicativi con i propri associati ed i cittadini.

"Stiamo lavorando alacremente per strutturare l'associazione - spiega il presidente, Alberto Pettavino - anche attraverso il canali social che abbiamo aperto sulle piattaforme Facebook e Instagram. Saranno utili per informare sulle nostre iniziative e per mantenere un contatto diretto con tutti i cittadini interessati, a partire dagli associati".

Oltre alla presenza sui principali social è stato aggiornato anche il sito internet.

"Era stato realizzato in occasione delle scorse elezioni provinciali - interviene ancora Pettavino - col preciso scopo di rendere trasparente la campagna elettorale, anche pubblicando i curricula dei candidati al Consiglio Provinciale. Con l'aggiornamento sono stati inseriti nuovi elementi oltre che l'elenco dei componenti del Direttivo: il sito sarà lo strumento attraverso il quale proporremo le iniziative che intendiamo organizzare".

Intanto l'associazione si appresta a svolgere la prima riunione del Consiglio Direttivo, prevista per lunedì 20 aprile alle ore 18 a Cuneo.

Ecco i link per seguire l'attività di "Patto Civico per la Granda":

https://pattocivicogranda.wixsite.com/patto-civico-per-la

https://www.facebook.com/share/1AtkkB17tn/?mibextid=wwXIfr

https://www.instagram.com/pattocivicogranda?igsh=MXh4YWo4ZTR1d2Zzcg==

pattocivicoperlagranda@gmail.com