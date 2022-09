L’appello al voto di +Europa: "Cara Italia, resta libera"

"Chiudiamo la nostra campagna elettorale come l'abbiamo iniziata. Nelle piazze, nei mercati, per le strade. Questa sera la nostra ultima iniziativa sarà, dopo essere stati in mattinata a Bra e ad Alba e al pomeriggio ad Asti, a distribuire i nostri volantini davanti alla fabbrica della Michelin di Cuneo. Abbiamo fatto decine di iniziative così nelle tre province del nostro collegio con umiltà e determinazione, sempre dialogando e spiegando il nostro programma e i nostri valori".



Lo dichiarano in una nota i candidati della lista +Europa con Emma Bonino.



Continuano: "Abbiamo anche fatto lo sciopero della fame a staffetta per due giorni a testa per chiedere agli organi d'informazione e in particolare al servizio pubblico di dare lo stesso spazio alle piccole liste perché, da liberali, siamo coerenti con il principio di un nostro illustre conterraneo, Luigi Einaudi, cioè che i cittadini devono essere messi nella condizione di 'conoscere per deliberare'".



'Noi non facciamo promesse impossibili - incalzano - non chiediamo scostamenti di bilancio alimentando l'enorme debito pubblico che peserà sulle spalle delle giovani generazioni. Noi vi chiediamo di votarci perché vogliamo più Europa. Questa è l'unica garanzia per assicurare sviluppo e crescita economica al nostro paese, per consolidare diritti sociali e civili, per conquistarne di nuovi. Cara Italia, il 25 settembre resta libera. Vota +Europa con Emma Bonino!".