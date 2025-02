Collidà (presidente LILT Cuneo) e l'appello a DixTv: “Abbiamo urgente bisogno di volontari” [VIDEO]

Il 2025 porterà alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) – sede di Cuneo un importante dono. Sarà infatti inaugurata a breve la nuova sede ubicata nel centro storico del capoluogo, composta da locali più ampi, tutti al piano terra, quindi di più facile fruibilità. Nella struttura troveranno sede sia gli uffici amministrativi che gli ambulatori di prevenzione.

A comunicarlo il presidente della LILT cuneese Enrico Collidà, con parole di soddisfazione e gratitudine per tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a far sì che la Lega Tumori possa svolgere al meglio il suo importante compito. Dagli anni ’80 la LILT nella Granda rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la prevenzione, la diagnosi precoce e il sostegno ai malati oncologici sul territorio.

La sua mission principale è sempre stata quella di diffondere una cultura della prevenzione, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di adottare stili di vita sani e sulla necessità di sottoporsi a controlli periodici. Un percorso fatto di impegno e abnegazione da parte di medici, operatori sanitari e tanti volontari che in questi decenni hanno contribuito in modo consistente a sostegno della popolazione cuneese. Attraverso ambulatori specializzati a Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo, la LILT offre visite di screening per la diagnosi precoce dei tumori, contribuendo a salvare vite. Inoltre, organizza campagne informative, incontri nelle scuole e collaborazioni con aziende per promuovere il benessere e la consapevolezza sanitaria. Un impegno a tutto campo per il quale il presidente Collidà lancia un appello: “Abbiamo bisogno di volontari”.

Segui l’intervista: