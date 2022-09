Saluzzo, centro storico: salita al castello diventa passerella del Fashion Show

Il “Fashion Show” porta la moda nel cuore del centro storico e salita al Castello diventa passerella, domenica 25 settembre alle 16, per le collezione autunno- inverno 2022/2023 di due negozi saluzzesi Euforia e Tolin.

Una scelta non a caso per un defilé pensato anche come evento cittadino, per portare nel fascino delle proposte moda ambientate nella bellezza architettonica dei palazzi nobiliari della capitale del Marchesato. Il commercio fa conoscere i luoghi più iconici della città.

L’accesso allo “spettacolo” presentato da Ilaria Salzotto, è libero a tutti lungo la storica via; posti riservati a sedere con invito. Ingresso da piazza Castello.

In sfilata i brand Silvian Heach, Liu.Jo, Pinko, Elibetta Franchi per Euforia, negozio di via Silvio Pellico, aperto 25 anni fa da Irma Pairotto, ora affiancata nell’attività dalla figlia Francesca Mottura.

Annette Lingerie e biancheria per la casa, le proposta di Tolin, dal 1970 punto di riferimento in città nel settore, con 50 anni di attività e l’ ”Aquila di diamante” della titolare Irma Gianti. Anche lei è affiancata dalla figlia Cristina.

In passerella il “pret a porter” C- Side di Casciola gioielli..

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Saluzzo, Terres Monviso e Centro commerciale naturale (Ccn).