A Saluzzo “Cinema e Green Days”: tre giorni di proiezioni gratuite con film che raccontano il mondo che cambia

Dal 21 al 23 marzo, la 4ª edizione del Green Days Festival by Ratatoj presenta a Saluzzo “Cinema e Green Days”, rassegna gratuita sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il programma inizia sabato 21 marzo alle 15 con il capolavoro restaurato Tempi Moderni e si conclude lunedì con La canzone della terra.

Saranno 26 ore di proiezioni che comprenderanno documentari, cortometraggi, sonorizzazioni live, animazioni e una proiezione notturna.

Tre giorni di proiezioni a ingresso gratuito che trasformerà il grande schermo in uno spazio di riflessione collettiva.

Attraverso il racconto cinematografico, “Cinema e Green Days” esplorerà temi cruciali come l’alienazione prodotta dai modelli di sviluppo contemporanei, le nuove forme di attivismo e partecipazione, il legame profondo che unisce l’essere umano alla natura. Il cinema diventa uno strumento necessario per interrogare il presente e immaginare nuovi equilibri possibili.

Sullo schermo del Cinema Teatro Magda Olivero si alterneranno cinque documentari tra cui produzioni indipendenti, un grande classico restaurato in 4k del 1936, una selezione di sei cortometraggi da festival, un film sperimentale a cui dedicheremo la notte e un’animazione pensata per i bambini.

Sabato 21 marzo le porte del festival apriranno alle 15 accogliendo il pubblico con un rinfresco di benvenuto.

A partire dalle 15.30, la programmazione verrà inaugurata con la proiezione di Tempi moderni di C. Chaplin, capolavoro senza tempo che darà il via a tre giorni di visione.

Alle 17.30 si susseguiranno quattro cortometraggi: They Can Hear Your Smile di M. Jiřinec, vincitore al Job Film Days; Les Escargots di R. Laloux e Supereroi di D. Cossotto, M. Ramotti e L. Storero, realizzato con la partecipazione di CIP.

Chiuderà la sessione Everyday in Gaza di O. Rammal, presentato insieme al collettivo Saluzzo per Gaza. Dopo la pausa aperitivo, la visione proseguirà con 24 di G. Sferlazzo e S. Billeci, sonorizzato dal vivo dai Last Blues, duo composto da Stefano Giaccone e Gianluca Della Torca, grazie alla sinergia tra I figli di Abele, StreeenLab APS e Streeen!.

A partire dalle 21 sarà attiva la zona relax curata da Montmartre. In contemporanea, inizieranno le proiezioni serali: il nuovo documentario di A. Segre Noi e la grande ambizione, che esplora il rapporto tra le nuove generazioni, la politica e il desiderio di partecipazione collettiva, mentre alle 23.30 la nottata si chiuderà con Naqoyqatsi: Life as War di G. Reggio, potente riflessione per immagini sul rapporto tra umanità, tecnologia e conflitto.

Domenica 22 marzo la nuova giornata inizierà alle 11 con un caffè offerto da Tatawelo. Alle 11.30 verrà presentato Makala Ultima Voce di G. Testa, seguito da un dibattito sulla sostenibilità degli spazi sociali a cui parteciperanno il regista, i volontari Makala e gli ospiti del cohousing Casetta.



Alle 14.30 sarà la volta di The Pickers di E. Sasse, appuntamento in sinergia con SOS Rosarno e GAS Ratatoj che vedrà la partecipazione in sala di Peppe Pugliese. Alle 17 verrà proiettato Green Is the New Red di A. R. Miranda, preceduto da una riflessione sulle migrazioni climatiche nei nostri territori a cura dei rappresentanti del SAI di Cuneo.

La giornata si concluderà alle 21 con Orizzonti Ribelli di M. F. Minnella, seguito da un Q&A con il regista.

Lunedì 23 marzo alle 17.30, spazio ai più piccoli con il film di animazione Flow – Un mondo da salvare di G. Zilbalodis, emozionante fiaba sulla solidarietà nel mondo animale. Alle 21 la rassegna proporrà La canzone della terra di M. Olin, maestosa riflessione visiva sul legame tra uomo e natura, appuntamento realizzato con UCCA per il ciclo Lunedì Cinema. La chiusura ufficiale dei lavori sarà curata da Ratatoj APS.