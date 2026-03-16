Gli Studenti del Soleri-Bertoni incantati da Agata Christie e dall’Egittologia a Torino

Mercoledì 11 marzo, le classi 3ª LA, 3ª LB, 3ª D, 3ª DB, 4ª A, 4ª B, 4ª C e 4ª EB del liceo Soleri-Bertoni hanno trascorso una giornata a Torino, accompagnate dalle insegnanti di lingua e letteratura inglese.

La mattinata è iniziata con uno spettacolo teatrale in lingua inglese ispirato al celeberrimo romanzo Murder on the Orient Express di Agatha Christie. I giovani attori, tutti provenienti dal Regno Unito, hanno messo in scena la storia del misterioso omicidio avvenuto sull’Orient Express. Hanno saputo coinvolgere gli studenti con una rappresentazione dinamica e interattiva, alternando le battute dei dialoghi con le parti cantate: ciò ha reso lo spettacolo più interessante e facile da seguire.

Al termine della rappresentazione, gli attori si sono mostrati molto disponibili verso il pubblico, interagendo con gli studenti sia per rispondere alle loro domande sia per farsi fotografare insieme.

Questo scambio diretto ha permesso ai ragazzi di mettere in pratica le loro competenze linguistiche in un contesto reale e stimolante, rendendo così lo spettacolo un'importante occasione di apprendimento.

Dopo la pausa pranzo, le classi si sono recate al Museo Egizio di Torino, dove hanno partecipato a una visita condotta da guide specializzate in egittologia molto competenti. Attraverso reperti, statue, sarcofagi e oggetti della vita quotidiana, gli studenti hanno compiuto un vero e proprio viaggio nel passato: hanno scoperto aspetti affascinanti della civiltà egizia e hanno provato a immedesimarsi nella vita delle persone vissute migliaia di anni fa.

La giornata si è rivelata un’esperienza formativa sotto diversi punti di vista, dal potenziamento nella lingua inglese alla scoperta di uno dei musei più importanti del mondo sulla civiltà egizia. Un’uscita didattica che ha unito apprendimento, curiosità e condivisione, lasciando nei partecipanti il ricordo di una giornata al contempo piacevole ma intensa e ricca di stimoli.