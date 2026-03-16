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Attualità | 16 marzo 2026, 11:35

Comune di Verzuolo, assunto Riccardo Boerio come operatore tecnico manutentivo

Il nuovo dipendente ha preso servizio oggi all'Ufficio Tecnico. Accolto dal vicesindaco Quaglia e dal responsabile Tosco: "Proficua collaborazione per il presidio del territorio"

Nella foto: il Vicesindaco Mattia Domenico Quaglia, il nuovo dipendente Riccardo Boerio e il Responsabile dei Lavori Pubblici Giovanni Tosco

Nella foto: il Vicesindaco Mattia Domenico Quaglia, il nuovo dipendente Riccardo Boerio e il Responsabile dei Lavori Pubblici Giovanni Tosco

Nuova assunzione al Comune di Verzuolo. Oggi, 16 marzo, ha preso servizio Riccardo Boerio, operatore tecnico manutentivo assegnato all’Area Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico.

Boerio, che ha già prestato servizio in altri Comuni, è stato assunto tramite attingimento da graduatoria del Comune di Costigliole d’Asti. Il vicesindaco Mattia Domenico Quaglia ha accolto il nuovo dipendente insieme al responsabile dei Lavori Pubblici Giovanni Tosco: “Auguriamo al signor Boerio una proficua collaborazione con il Comune di Verzuolo – ha detto Quaglia -. Riteniamo che sia una figura importante per la cura e il presidio del territorio”.

cs

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