Comune di Verzuolo, assunto Riccardo Boerio come operatore tecnico manutentivo

Nuova assunzione al Comune di Verzuolo. Oggi, 16 marzo, ha preso servizio Riccardo Boerio, operatore tecnico manutentivo assegnato all’Area Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico.

Boerio, che ha già prestato servizio in altri Comuni, è stato assunto tramite attingimento da graduatoria del Comune di Costigliole d’Asti. Il vicesindaco Mattia Domenico Quaglia ha accolto il nuovo dipendente insieme al responsabile dei Lavori Pubblici Giovanni Tosco: “Auguriamo al signor Boerio una proficua collaborazione con il Comune di Verzuolo – ha detto Quaglia -. Riteniamo che sia una figura importante per la cura e il presidio del territorio”.