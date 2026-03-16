Villafalletto, emozioni in mostra dall’Infanzia alle Medie

Venerdì 6 marzo, alle ore 9.00, presso il salone “T. Cosio”, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Villafalletto. si è tenuta l'inaugurazione della mostra “I ragazzi e le loro emozioni”, realizzata dai bambini dell'ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, dalle classi della Scuola Primaria e dai ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1^ grado.

Dall’a.s. 2008-2009, in occasione dell’8 marzo, la Scuola Secondaria collabora con l’associazione “La casa delle donne”, fondata dalla signora Mavi Mariano, per far riflettere i ragazzi su temi importanti per la loro crescita personale. Quest’anno abbiamo deciso di soffermarci sulle emozioni.

Sia i bambini che i ragazzi, con modalità diverse, in base alle caratteristiche dell’età, hanno analizzato le emozioni sotto svariati aspetti, imparando a riconoscerle e a condividerle, riflettendo sul loro significato e sulle cause che possono farle emergere e scoprendo modi efficaci e costruttivi per gestirle.

I bambini della Scuola dell’Infanzia, partendo dal libro “I colori delle emozioni” di Anna LIenas, hanno esplorato le emozioni attraverso i colori, poi, grazie ad attività creative, come la realizzazione di maschere con diverse espressioni, le hanno rappresentate in modo concreto e divertente e, con la loro voce, le hanno cantate.

I bambini della Scuola Primaria hanno suonato o cantato una canzone, rendendo l’inaugurazione un momento di vera festa, e hanno rappresentato con disegni, parole e riflessioni cinque emozioni (felicità, rabbia, tristezza, paura, amore), spiegando in maniera semplice e coinvolgente come influenzano la loro vita quotidiana.

Per quanto riguarda la Scuola secondaria gli alunni della classe 2^A hanno utilizzato il testo poetico come medium per esplorare i vissuti interiori. A partire da una riflessione, volta a rievocare un momento di gioia, sono giunti alla realizzazione di un breve componimento attraverso la tecnica del Caviardage, che ha permesso loro di fondere l’atto creativo con la dimensione artistica.

Gli allievi della classe 2B, che hanno partecipato per il secondo anno al PROGETTO HAPPINESS, attraverso attività di confronto in piccoli gruppi, hanno realizzato “carte di identità” delle emozioni analizzate e dei video, in cui si sono messi in gioco in prima persona, rappresentando situazioni realistiche nelle quali hanno vissuto le emozioni oggetto della loro analisi. Durante le ore di arte, partendo l’albo “Le mappe delle mie emozioni” dell’illustratrice Bimba Landmann, ogni gruppo ha dipinto una mappa dell’emozione esaminata, in cui sono stati mescolati elementi geografici con altri simbolici e con richiami alle esperienze vissute. Ne sono scaturite sette mappe che conducono all'esplorazione del sentire personale dei ragazzi.

I ragazzi delle classi terze, guidati dagli insegnanti di inglese, studiando alcune opere di Shakespeare, hanno notato che le emozioni del sedicesimo secolo coincidono con quelle di oggi e che i protagonisti shakespeariani ne sono la personificazione. Nelle ore di francese hanno analizzato le emozioni tipiche dell’adolescenza, partendo dal trailer di Inside Out 2.

Durante le ore di arte hanno cercato di dare una forma grafica al loro modo di vivere le emozioni, che inevitabilmente si lega al carattere e al sentire più profondo di ognuno di loro, per questo motivo hanno scelto il linguaggio astratto, più funzionale a far emergere la propria interiorità. Hanno così realizzato i loro profili, con forme e colori rispondenti alle leggi del linguaggio visivo e hanno espresso le loro voci in alcuni versi poetici, composti durante le ore di italiano.

Tutte queste attività, svolte nei tre ordini di Scuola, hanno sviluppato la consapevolezza emotiva dei nostri alunni e hanno insegnato loro l’importanza di riconoscere e comunicare ciò che provano fin da piccoli, migliorando la loro autostima. La mostra è stata quindi il risultato di un grande lavoro di collaborazione tra noi insegnanti e di condivisione di valori e obiettivi, per aiutare i nostri alunni a crescere in modo sereno e armonioso.

Si ringraziano tutti gli alunni, per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati, i docenti, per la loro disponibilità, e i numerosi genitori e nonni, che hanno partecipato all'inaugurazione e hanno visitato la mostra.