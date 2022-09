“Cantare in coro: vedere con le orecchie per ascoltare con gli occhi ed il cuore"

Venerdì 23 settembre, a conclusione della prima delle due giornate del Convegno Nazionale “Curricoli Digitali” organizzato dall’I.C.di Govone, presso la splendida cornice del “Salone degli Stemmi” del Castello di Magliano Alfieri, si è tenuto il concerto degli studenti del Liceo Musicale “L. Da Vinci” di Alba, diretto dal Maestro Sergio Daniele con la partecipazione del pianista V.Protto.

Spaziando fra brani di Grieg, Vivaldi, Rossini, Forrest, Bruckner e altri autori ancora, l’evento ha messo in evidenza fin dalle prime note le splendide, giovani voci curate con finezza ed eleganza dal maestro di coro; le stesse si sono dispiegate nella storica sala, raccogliendo numerosi e meritati applausi. Composto da una cinquantina di giovani studentesse e studenti del Liceo Musicale albese, l’ensemble corale ha partecipato a numerosi concorsi nazionali nonché concerti e rassegne musicali, riscuotendo ovunque enorme successo.

A conclusione della serata, in un’ottica di continuità e ad apertura del percorso di orientamento, si sono unite al coro le voci di un nutrito gruppo di ex alunni e di studentesse, studenti della Scuola Secondaria di I grado “N.Costa” di Priocca, seguiti dalla prof.ssa Annalisa Franco, contribuendo così a sottolineare l’importanza del canto come momento essenziale per la crescita e la formazione, educando al rispetto, rafforzando la socializzazione e le relazioni fra i giovani.