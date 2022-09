Anche Saluzzo ospita la "Notte delle ricercatrici e dei ricercatori"

L’appuntamento “Notte delle ricercatrici e dei ricercatori” mira a creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

L’incontro si terrà all’interno del festival «U*NIGHT - United citizens for research», un momento di confronto e scambio tra i cittadini e i ricercatori dell’ateneo torinese.

Venerdì 30 settembre alle 16.30, nel Quartiere di Piazza Montebello 1, si terranno i "caffé scientifici" organizzati in quattro tavoli tematici “scientifici”:

1. il medico delle piante e la difesa delle colture nel contesto dei cambiamenti climatici;

2. il suolo e i suoi microrganismi come fonte di vita;

3. aree montane, effetti dei cambiamenti climatici sulla società;

4. cibo e sostenibilità, la comprensione dei prodotti Dop e Igt.

Chi desidera partecipare può iscriversi al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei ricercatori-2022- 422438333427

«U*NIGHT - United citizens for research» si svolge anche a Torino, Cuneo e Ostana.

Come anteprima, sempre venerdì 30 alle 12 nel «Parco Gullino» di villa Aliberti, il Comune di Saluzzo metterà a dimora un albero, dedicandolo ad una concittadina che si è distinta per l'impegno civile in ambito scientifico e sociale. E’ stata individuata Amalia Isasca, alto funzionario della Ragioneria dello Stato, fu nei collegi sindacali e organi di amministrazione di importanti istituzioni.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'associazione «weTree», che promuove la cura dell'ambiente e delle piante e la valorizzazione delle donne, insieme all'Università di Torino.