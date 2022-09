Elezioni, vince Meloni: “Pronti a risollevare l’Italia”. Crolla la Lega, male il Pd

“L’Italia s’è destra”. Parafrasando l’inno di Mameli, è questo ciò che emerge dalle elezioni politiche del 25 settembre. Alle 6 del mattino, con la maggior parte delle sezioni scrutinate, il risultato è evidente: il centrodestra ha vinto le elezioni, trainato dalla forza di Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che si appresta a diventare il primo premier donna del Paese. L'affluenza è del 63,91%, il minimo storico toccato nella storia della Repubblica. Nel 2018 si recarono alle urne il 72,9% degli aventi diritto al voto.

La coalizione del centrodestra avrà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, forte di preferenze che oscillano tra il 44,36% e il 44,52%. La distanza con il centrosinistra è ampia (26,31%-26,53%), mentre i risultati ottenuti da Movimento Cinque Stelle (15% circa) e Terzo Polo (7,7%) non bastano a scalfire l’egemonia di un’Italia che sembra colorarsi di blu nella maggior parte dei collegi.

La situazione al Senato

Fratelli d’italia , dicevamo, è il primo partito e traina la coalizione vincente ottenendo il 26,40%. E’ fragoroso il flop della Lega, che arriva al 9%, incalzata da Forza Italia 8,2%. A chiudere Noi Moderati, di poco sotto l’1%.

Nel centrosinistra il Partito Democratico con il 19,22 % di voti, è il secondo partito più votato in Italia. Completano la coalizione Alleanza Verdi e di Sinistra, che ottiene il 3,57% e +Europa, appena sotto la soglia del 3%. Delusione per Impegno Civico, dato a 0,55% quando lo scrutinio si avvia alla conclusione.

Il terzo partito più votato in Italia è invece il M5s, con il 15,10% delle preferenze. L’alleanza tra Azione e Italia Viva porta al Terzo Polo il 7,69% dei voti. Nulla da fare per Italexit, sotto il 2%, e nemmeno per Unione Popolare (1,34%), Italia Sovrana e Popolare (1,13%), Vita (0,72%) e altre formazioni minori.

La situazione alla Camera

Le percentuali sono pressoché simili alla Camera: Fdi 26,45%, Lega al 9%, Forza Italia 8%, Noi Moderati appena sotto l’1%. Nel centrosinistra il Pd arriva al 19,39%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,68%, Più Europa 2,87% e Impegno Civico 0,59%. Il M5s prende il 14,82% e il Terzo Polo il 7,75%, 1,92% per Italexit, 1,41% per Unione Popolare.

Le dichiarazioni dei protagonisti

"Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato" sono le prime dichiarazioni di Giorgia Meloni, probabile futura premier. "A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia" ha affermato la leader di Fratelli d'Italia.

Silenzio, al momento, per Enrico Letta: il segretario del Partito Democratico dovrebbe tenere una conferenza questa mattina, alle 11 circa. Chi festeggia è invece Giuseppe Conte, leader del M5S: "Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte. Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese". "La nostra sarà un'opposizione intransigente. Saremo l'avamposto per l'agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione. Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai" ha affermato l'ex primo ministro.