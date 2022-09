Elezioni, centrodestra oltre il 44% a Mondovì, il 27% a Fratelli d'Italia

Alla Camera nel collegio uninominale di Cuneo è stata eletta e riconfermata la depuatata uscente di Fratelli d'Italia e sindaco di Argentera, Monica Ciaburro, mentre al Senato, riconfermato il senatore uscente Giorgio Maria Bergesio.

VOTI AL CANDIDATO

Sul fronte "voti al candidato" per i monregalesi Luca Pione (PD), per la prima volta candidato alla Camera, 263 voti.

Per l'onorevole Enrico Costa, candidato in forza ad Azione-Italia Viva con Calenda 224. Costa era candidato anche in Lombardia nel collegio plurinominale per il quale attendiamo ancora i risultati definitivi.