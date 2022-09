Mattarella in visita ad Alba, il presidente della Provincia Robaldo: "Giornata di festa per tutto il Cuneese"

Dopo l’annuncio della visita ad Alba del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 7 ottobre prossimo in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio, nel bicentenario della nascita del ministro di origini albesi Michele Coppino e nella giornata inaugurale della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, arrivano le prime reazioni politiche alla notizia.

“Sono particolarmente felice e orgoglioso di poter ospitare nella provincia “Granda” il Presidente Mattarella – fa sapere in una nota ufficiale il neo presidente della Provincia, Luca Robaldo -, una persona che sa incarnare al meglio i valori di unità che rappresentano il principio fondante della nostra carta costituzionale. Venerdì 7 ottobre sarà una giornata di festa non solo per la città di Alba, ma per tutto il Cuneese. Siamo grati al presidente Mattarella di questa visita”