METEO / Tregua dal maltempo solo fino a martedì: in arrivo forte perturbazione

Temporanea situazione di stabilità tra oggi e domani, anche se con poco sole. Tra mercoledì e giovedì forte perturbazione in arrivo con piogge e temporali per lo più sulle aree settentrionali. Tendenza a miglioramento nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 25 e domani martedì 26 agosto.

Il cielo sarà molto nuvoloso questa mattina, ma con tendenza a schiarite più ampie dal pomeriggio. Domani nuvolosità più irregolare con ampi spazi soleggiati. Le temperature saranno in leggera ripresa, le massime oggi si aggireranno tra i 26 e i 28 °C, mentre domani saranno in aumento fino 30/31 °C. Le minime domani mattina saranno comprese tra 16 e 20 °C.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica moderata da ovest sarà presente sui crinali alpini occidentali.

Mercoledì 27 e giovedì 28 agosto.

Una perturbazione dalla Francia porterà maltempo diffuso a partire da mercoledì mattina, con interessamento maggiore della aree a nord del Po, dove piogge e temporali potranno causare forti disagi. GIovedì col passaggio del fronte freddo le precipitazioni colpiranno un po' tutto il Nord Ovest ma con interessamento maggiore sempre su zone a nord del Po e Liguria orientale.

Temperature che si ridimensioneranno un po' nei valori massimi a causa più del maltempo, in quanto l'aria di provenienza sarà sudoccidentale mite. Tali valori saranno compresi tra 26 e 28 °C mercoledì, mentre giovedì caleranno fino a 22/25 °C. Le minime invece rimarranno per lo più stazionarie tra 18 e 21 °C.

Venti moderati o localmente forti meridionali su basso Piemonte e Liguria centrale interna da mercoledì pomeriggio, poi in nottata forte scirocco sul Levante ligure in attenuazione solo dal pomeriggio.

Da venerdì 29 agosto.

La tendenza mostra un miglioramento per l'ultimo fine settimana di agosto, anche se non continuo e con possibili forti venti sulle Alpi. Avremo una tendenza più affidabile nei prossimi aggiornamenti.

