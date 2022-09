Moretta: scuola, lavori pubblici e senso civico in Consiglio comunale

L'ultimo Consiglio comunale di Moretta, svolto mercoledì 28 settembre, si è rivelato un'opportunità circa la discussione e l'approfondimento di diverse tematiche.

L’OMAGGIO DEI CUGINI FRANCESI

In apertura di seduta il sindaco Gianni Gatti ha mostrato al consiglio il dono ricevuto nel corso della proficua visita della delegazione morettese nel comune gemellato di Vouneuil-sous-Biard, nell’Aquitania francese. Si tratta di un volume di pregio, che consiste nella ristampa di un poema di epoca gotica.

«Con la visita dei francesi a Moretta e questa in Francia – ha spiegato il sindaco – si è rinsaldato il legame con i “cugini” d’Oltralpe e sono certo che nei prossimi anni potranno nascere nuove occasioni di incontro».

CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA E SPESE ELETTORALI

Il primo punto all’ordine del giorno era costituito dalla variazione di bilancio dovuta ad un paio di contributi statali. Il primo riguarda la biblioteca civica, che ha ottenuto un fondo di 8.733 euro per l’acquisto di nuovi libri. Come evidenziato dalla capogruppo di opposizione Elena Bollati, purtroppo tali fondi non possono essere spesi per l’implementazione del patrimonio digitale della biblioteca, ma solo per volumi cartacei.

Silvia Allemandi, consigliera di maggioranza, ha comunque puntualizzato: «La nostra biblioteca possiede un patrimonio librario importante, e molte famiglie, dai paesi limitrofi, la frequentano, anche per l’impegno e la competenza di chi la gestisce. Acquistare libri è comunque un buon modo per incentivare la lettura, soprattutto nei giovani».

Altri 13.250 euro sono arrivati al Comune dal Ministero dell’interno per la copertura delle spese elettorali. Nel dettaglio, una delle voci principali è la copertura delle spese per presidenti e scrutatori dei seggi, che ammonta a 5.000 euro.

SCUOLA IN PRIMO PIANO

Nella successiva variazione di bilancio (approvata con i voti della maggioranza) si è parlato in più occasione di scuola. Nel giugno 2023 dovrebbero essere eseguiti i lavori di adeguamento sismico delle scuole dell’infanzia e materna, per complessivi 715 mila euro (65 mila euro in più rispetto al previsto per un aumento dei costi del materiale e del tariffario regionale).

In leggero aumento le tariffe del buono mensa (10 centesimi di euro in più), mentre, al momento, non è previsto il ritorno del refettorio delle scuole medie ad aula mensa.

«Ne abbiamo discusso con la dirigente reggente – ha sottolineato la vicesindaco Emanuela Bussi – e, al momento, non è ragionevole tornare alla situazione pre-Covid. L’aula refettorio è tuttora utilizzata come biblioteca e aula didattica, e le incertezze sulla situazione sanitaria per i prossimi mesi ci inducono a muoverci con cautela. Quindi, per il momento, i ragazzi delle medie continueranno ad utilizzare la mensa della primaria».

In ogni caso, la nomina della preside in reggenza, arrivata solo ad inizio settembre, non avrebbe consentito la realizzazione dei lavori di ripristino del refettorio entro l’inizio della scuola. Altra considerazione è il basso numero di alunni di prima iscritti al tempo pieno (appena 13), che induce la scuola a prendere tempo sulle prossimescelte relative alla mensa.

La vicesindaco Bussi ha inoltre ricordato che il Comune ha integrato con 3500 euro la spesa per l’assistenza scolastica, arrivando così alla copertura di tutte le 170 ore richieste. Infine, 1500 euro sono stati stanziati per l’attivazione del preingresso alla scuola primaria, che partirà a breve con l’assistenza ai bambini (13 le famiglie che ne hanno fatto richiesta finora) fin dalle 7,30.

PIAZZA UMBERTO I E VIA BOLLATI

Verranno anticipati all’anno in corso i lavori su piazza Umberto I e via Bollati, che saranno oggetto di un importante intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e di riqualificazione urbana. Attraverso l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione e del recupero di alcuni crediti, l’amministrazione ha scelto di procedere ai lavori anticipando la data dell’intervento.

Il consigliere di minoranza Carlo Cortassa ha eccepito: «Secondo me si sarebbe dovuto privilegiare l’asfaltatura di alcune vie, anche nel concentrico del paese e in campagna». Il sindaco Gianni Gatti ha risposto: «Sono scelte politiche, è importante a nostro avviso strutturare il centro migliorandone l’accessibilità anche ai portatori di handicap. Inoltre abbiamo deciso di intervenire ora perché siamo riusciti a recuperare 58 mila euro da un contenzioso relativo a Cascina San Giovanni».

«SERVE MAGGIORE SENSO CIVICO»

In chiusura di consiglio comunale è tornata d’attualità la questione dei danneggiamenti in piazza Europa, di fronte a Villa Salina. I consiglieri di opposizione hanno segnalato nuovi danneggiamenti (dopo quelli registrati in estate) alla segnaletica, agli arredi e al monumento all’Europa. La consigliera di maggioranza Franca Bergesio ha aggiunto come episodi di maleducazione da parte dei giovani si siano registrati anche nel parco del Santuario.

Lapidario il sindaco: «Potremmo anche installare le telecamere, ma non sarebbe la soluzione. Quello che serve è il senso civico. Mi appello alle famiglie affinché si impegnino a sottolineare ai loro ragazzi che il bene comune è di tutti e va rispettato. Mi permetto di sottolineare come, negli ultimi tempi, sia in calo anche il senso civico dei conduttori e proprietari di cani. Non possiamo permettere che il nostro paese debba sostenere oneri e spese per episodi di inciviltà e maleducazione».