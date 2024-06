Insediata la nuova amministrazione di Frabosa Sottana, con il riconfermato sindaco Bertolino [VIDEO]

Ha prestato giuramento ieri sera, venerdì 28 giugno, il riconfermato sindaco di Frabosa Sottana Adriano Bertolino che guiderà il paese per il terzo mandato.

Dopo la convalida degli eletti il primo cittadino ha svelato i componenti della sua Giunta: Enrico Martina, nominato vicesindaco, avrà le deleghe a montagna, turismo, lavori pubblici, protezione civile, rapporti con le frazioni turistiche. Elisabetta Baracco, nominata assessore, si occuperà di istruzione, pari opportunità, cultura, tradizioni e gemellaggio, commercio.

Il sindaco ha distribuito incarichi specifici anche ai consiglieri: Denis Bertolino (agricoltura, artigianato, supporto lavori pubblici); Giacomo Griseri (ambiente ed ecologia); Riccardo Griseri (politiche sociali, telecomunicazioni, rapporti con le associazioni, manifestazioni); Giulia Lanza (supporto area finanziaria, bilancio, Unione Montana, Politiche giovanili); Roberto Pizzarelli (sentieristica, sport, prodotti tipici e de.co).

"È sempre un momento toccante prestare giuramento - ha detto il sindaco Adriano Bertolino - "una grande responsabilità. Siamo contenti della fiducia che i cittadini hanno riposto in noi, confermandoci come amministrazione, significa che il lavoro fatto fino ad ora è stato apprezzato."

Come auspicato dal sindaco, l'obiettivo prioritario sarà lavorare in sinergia con la minoranza che, come ha detto la capogruppo Emanuela Carletto è ben disposta in questo senso per il bene del paese.