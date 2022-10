Argento dell'Orienteering Piemonte al Trofeo Coni

Argento in classifica generale per Arianna Bongioanni, Samuele Zucconelli, Clara Grillo ed Elia Ambrogio accompagnati dal tecnico Cristina Miraglio

La Valdichiana senese ha ospitato dal 29 settembre al 2 ottobre l'edizione 2022 del Trofeo Coni, la più importante manifestazione multidisciplinare dedicata ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Un movimento di oltre 3000 atleti e circa 800 tecnici in rappresentanza di 23 delegazioni (compresi quelle delle comunità italiane di Canada e Svizzera) che si sono misurati in 41 discipline sportive.

Portacolori per l’orienteering piemontese quattro borgarini iscritti alla società Oricuneo: Arianna Bongioanni, Samuele Zucconelli, Clara Grillo ed Elia Ambrogio accompagnati dal tecnico Cristina Miraglio.

Costruttiva e piacevole esperienza per loro, tra gare, amicizia e scoperta del territorio toscano. I ragazzi alloggiavano a Chianciano Terme ed hanno gareggiato negli stupendi borghi di S. Casciano dei Bagni e Celle sul Rigo.

Risultati molto positivi per loro: Arianna è argento in W12 nella gara individuale, Elia e Clara quarti nelle loro categorie e Samuele ottavo in M12.

In staffetta grandioso argento per Elia e Clara in M/W14 e onorevole settimo posto per Arianna e Samuele in M/W12.

Il traguardo più prestigioso è stato l'argento nella classifica generale, dato dai risultati di tutte le loro gare, Trentino oro e bronzo Friuli Venezia Giulia.