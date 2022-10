Pian Munè di Paesana: cena a lume di candela i venerdì di ottobre

Mettete insieme il momento giusto, la voglia di un'atmosfera magica ed ecco le Cene di una volta al solo lume di candela.

Un'idea del Rifugio Pian Munè per tutti i venerdì di ottobre, le cene d'autunno sono alla luce delle candele (anche in cucina) con un menù degustazione accompagnato da un calice di vino a 25 euro. Tutti i venerdì d’autunno al rifugio di Pian Munè a quota 1535 si spegneranno le luci per le “Cene al lume di candela”.

Niente corrente elettrica durante le serate dedicate, per godere dei riflessi della fiamma delle candele sui tavoli e assaporare il silenzio della notte in montagna: insomma, un tuffo nel passato e nelle tradizioni accompagnati dallo scoppiettare della legna nella grande stufa e dai profumi della cucina di stagione del rifugio.

Sabato 8 ottobre invece arriva la cena a tema a base di Fritto misto alla piemontese

Al Rifugio Pian Munè, a quota 1535 metri, un menù dal sapore tradizionale, dalle portate salate al dolce, con calice di vino, a 28 euro.

Prenotazione al numero 3286925406 (anche whatsapp).

Domenica 9 ottobre “Facciamo i mundaj?”

Alle ore 14, presso il rifugio a valle, le caldarroste come laboratorio didattico per bambini con partecipazione gratuita. A merenda: frittelle di mele e mundaj.