Schianto mortale a Canove di Govone: vittima un trentenne di San Damiano d’Asti

Sale a 38 il numero di persone che hanno perso la vita sulle strade della Granda nel 2022.

Dopo il grave incidente verificatosi ieri sera, domenica 9 ottobre, a Centallo, in cui ha perso la vita la giovane Martina Casale di 18 anni, e in cui sono rimaste ferite altre due persone, nella notte un altro grave incidente si è verificato a Canove di Govone, sulla Statale 231.

L'allarme è scattato poco dopo le 2 di questa notte, lunedì 10 ottobre, quando nell’affrontare una rotatoria una Volvo C40 con a bordo due persone ha perso aderenza col fondo stradale bagnato dalla pioggia ed è andata a schiantarsi contro il manufatto.

La piena collisione con la rotonda ha provocato più ribaltamenti del mezzo, che è andato poi a collidere con il guardrail presente a lato strada e contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Dopo un’ora di intervento i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare i due passeggeri dell'auto, uno dei quali era rimasto incastrato nell’abitacolo. I feriti, in gravi condizioni, sono stati affidati al personale del Servizio Regionale 118 e trasportati all’ospedale di Verduno.

Per uno di loro – Domenico Giolito, 30enne commerciante residente a San Damiano d’Asti – non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’uomo è spirato in ospedale qualche ora dopo il ricovero.