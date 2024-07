L'omaggio di Mondovì a Ferrari: lo spettacolo delle supercar in piazza Maggiore [FOTO]

Partiranno nel primo pomeriggio per la "Salita in alta quota" verso Prato Nevoso le super car che, questa mattina, hanno dato vita alla scritta Ferrari su piazza Maggiore.

Una cinquantina le auto partecipanti all'evento, targato "Mondovì e motori", che alle 14:30 partiranno da piazza Ellero per la prova di abilità non competitiva che si snoderà nel territorio monregalese con arrivo a Prato verso le 16.30.

Qui le auto saranno esposte e poi alle 17 si proseguirà con la salita degli equipaggi in telecabina allo “Chalet Il Rosso” per il gran finale di kermesse.

Protagoniste assolute della giornata di ieri, invece, le "Vecchie signore", vetture ante 1940 che in questo fine settimana hanno toccato Vicoforte, Mondovì, Cuneo, ma anche Villanova Mondovì e Chiusa di Pesio per chiudere con la sfilata degli equipaggi in costume d'epoca, ieri sera, in piazza Ellero.

Mondovì e motori si conferma un successo, grazie agli organizzatori e ai tanti volontari che rendono possibile lo svolgimento della manifestazione, cresciuta negli anni e che è capace di abbracciare e proporre momenti e iniziative differenti. La kermesse, come da tradizione, è stata poi arricchita dalla presentazione del libro “Montezemolo Sulle Orme di Ferrari”, scritto dal giornalista de L’Unione Monregalese Marco Volpe, che ha raccontato il percorso di Luca Cordero di Montezemolo, per la collana “La storia siamo noi”.

Proseguirà ancora per tutto oggi prosegue l'esposizione delle "Vecchie Signore" e della Mostra Scambio ed esposizione di auto, moto, cicli e ricambi d'epoca in piazzale Giardini a Breo.