Variante di Demonte e Aisone: un nuovo comitato per la realizzazione dell'opera

Il 5 ottobre si è svolta nel Salone Comunale di Demonte, una pubblica Assemblea per dare nuovo vigore al Comitato SI D.A.V. al fine di promuovere la realizzazione delle circonvallazioni stradali degli abitati di Demonte e Aisone.

È da qualche tempo che il progetto Relativo alla variante di Demonte e si tratta del quinto nella storia della circonvallazione, nonostante sia stato definitivamente approvato da tutti gli organi competenti, è fermo al Consiglio dei ministri per lo stop voluto dal Ministero dei Beni Culturali, circa tre anni fa. Il Consiglio Direttivo del Comitato spontaneo è stato rinnovato, a seguito delle dimissioni automatiche – a norma di Statuto- di Sergio Giraudo e di Claudio Franco, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del SI DAV, assurti a compiti istituzionali comunali di Demonte e Aisone.

Il nuovo Consiglio è stato così formato: Ezio Barp Presidente, Graziano Acceglio Vicepresidente, Silvio Rosso segretario, Ciro Daziano, Lauro Bono, Liliana Massolo, Ivana Sterpone, consiglieri. Si è pure proceduto ad una parziale modifica della denominazione del Comitato, in quanto da tempo il Comune di Vinadio non condivideva più le strategie di intervento sulla Strada Statale n.21: pertanto, si è stabilito che il nuovo Comitato da SI D.A.V., diventi “Comitato SI D.A.VS”. intendendo con VS, VALLE STURA, la cui viabilità tutta è in forte sofferenza a causa dell’elevata mole di traffico pesante.

L’obiettivo del rinnovato Comitato rimane il medesimo: decongestionare dal traffico i centri storici dei due paesi con la realizzazione, in tempi definiti e non lontani, delle circonvallazioni stradali.