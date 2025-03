Nuovi distacchi dal ponte dell'Olla a Gaiola, il sindaco: "Anas deve intervenire con urgenza" [FOTO]

Sono passati quasi dieci anni dai primi distacchi di mattoni dalla struttura del ponte dell'Olla, a Gaiola. Stamattina è giunta la segnalazione di nuovi distacchi, nonostante l'intervento urgente di ripristino delle superfici realizzato nel 2021, con l'utilizzo di speciali resine.

Dopo quattro anni, sono ripresi i distacchi, al momento senza particolari conseguenze, essendo avvenuti in una zona dove non c'è transito sottostante, diversamente da quanto avvenuto tra il 2017 e il 2021, con i mattoni che rischiavano di cadere in testa a chi passava lì sotto in bici o per una passeggiata o per le attività di rafting sul fiume Stura.

Il ponte dell'Olla è un'infrastruttura alta un'ottantina di metri, lungo la statale 21 della Maddalena, in Valle Stura, attraversata ogni giorno da centinaia di tir.

Da tempo si parla della sua messa in sicurezza, trattandosi di un'opera realizzata nel 1887 e poi parzialmente ricostruita nella prima metà del '900. Sicuramente non nata per sopportare il traffico attuale.

Non ci sono strade alternative. Ecco perché il suo risanamento è fondamentale, così come il progetto di ampliamento che, fa sapere il sindaco Paolo Bottero, sarebbe stato accantonato. Per quanto riguarda il rifacimento di un nuovo ponte, auspicato da tutti, nemmeno a parlarne.

Basterebbe completare, almeno quello, il risanamento conservativo della struttura. Un intervento programmato da tempo e per il quale sono state eseguite prove e indagini approfondite. Il progetto ha richiesto l'approvazione della Soprintendenza ed è stato sollecitato anche durante il vertice in Prefettura avvenuto lo scorso mese di gennaio, convocato per parlare della variante di Demonte.

Bottero aveva colto l'occasione, essendo presenti i rappresentanti di Anas, per sollevare anche la questione ponte dell'Olla, soprattutto per conoscere i tempi di avvio dell'intervento di risanamento. Costerà 1,3 milioni di euro, anche se non è difficile pensare che le cifre siano decisamente cresciute, nel frattempo.

La Soprintendenza, aveva fatto sapere Anas, ha finalmente approvato il progetto e ora non resta che dare l'avvio ai lavori. Quando, si chiede Bottero? Attende da Anas una risposta:"Con questi nuovi distacchi, è ancora più urgente. Anas ci comunichi i tempi dell'intervento".