I paesi dell’area saviglianese accenderanno il Natale spegnendo le luci

L’amministrazione comunale di Savigliano insieme ai comuni di Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Racconigi, Ruffia, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco, hanno deciso di “accendere” il Natale nei centri città senza il consumo di energia elettrica.



Dopo un’attenta analisi del contesto sociale, politico ed economico internazionale, preso atto dei gravi rincari dei costi energetici in continua crescita da mesi e visto il delicato momento storico che stiamo attraversando, le amministrazioni comunali, in accordo con l’Ascom di Savigliano, decidono di affrontare questa situazione lanciando un messaggio a tutta la cittadinanza e dimostrando che l’atmosfera natalizia si può creare anche senza le classiche luminarie.



Ciascun comune coinvolto in questa coraggiosa scelta predisporrà, in collaborazione con l’Ascom, diverse iniziative per animare ed abbellire le piazze e le vie commerciali dei nostri paesi.



La pandemia ci ha insegnato che le cose si possono pensare e vedere in un modo diverso. Non possiamo e non vogliamo essere indifferenti a questo presente. Tutta la comunità è colpita dalle conseguenze dirette e indirette di due anni pandemia e da una guerra sciagurata che entra nelle nostre case ogni giorno attraverso gli organi di informazione e grava sulle nostre vite con la crescente inflazione.



Siamo assolutamente convinti che la voglia di stare insieme e di frequentare i locali e i negozi dei nostri paesi sarà immutata. Una decisione in discontinuità con il passato che segna in modo netto la differenza e qualifica un’intera comunità attraverso la condivisione di una scelta simbolica importante.



Le luminarie, simbolo visivo del Natale e fonte dell’atmosfera natalizia dei nostri paesi non compariranno nelle nostre vie in questo 2022, sostituite da decorazioni altrettanto belle e coinvolgenti. Accendiamo il Natale spegnendo le luci.