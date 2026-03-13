Da oggi Bra ha il suo laboratorio dei sapori: inaugurato Güst

Presentato nella tarda mattinata di venerdì 13 marzo, nei rinnovati locali di Ascom Form di piazza Giolitti, 8, Güst un nuovo laboratorio di sapori e saperi che punta a unire tutto il territorio nel segno dell’eccellenza enogastronomica.

Ma cosa è Güst? Un laboratorio, un luogo vivo, creativo, dove si sperimenta, si impara, si sbaglia e si cresce insieme. Il nome racchiude l’anima del progetto. Richiama il termine piemontese legato al “gusto”, alla cultura gastronomica del territorio e alla sua storicità.

Un riferimento che punta a essere autentico, che affonda le radici nelle tradizioni locali e internazionali e nella memoria delle cucine di casa.

Güst è anche un acronimo: G - Gusti, U - Unione, S - Sapori, T - Tradizioni. Quattro parole che definiscono l’identità del progetto e che mettono al centro il gusto come esperienza personale. L’unione come condivisione. I sapori come cultura. Le tradizioni come radici da custodire e tramandare.

Radici sottolineate anche dal presidente dell’Ente Turismo Mariano Rabino che ha salutato con grande favore l’iniziativa che potrà avere uno sviluppo turistico in futuro.

Anche il logo di Güst rimanda al calore, alla manualità, all’autenticità e rimanda al mondo del food grazie a un font morbido. Il font è morbido, pieno e leggermente irregolare. Questa scelta richiama l’idea dell’impasto lavorato a mano, dell’artigianalità e della genuinità. L’irregolarità non è un difetto, ma un valore: rappresenta la natura autentica del cibo fatto con cura, mai perfettamente uniforme, ma sempre vero.

Evocativo anche il simbolo Ü con i due puntini, può evocare: un sorriso, un abbraccio, due persone che si incontrano, due ingredienti che si uniscono, una comunità che si crea attorno a un tavolo. Questo segno diventa il punto di partenza della comunicazione: un simbolo che incuriosisce, che si scopre poco alla volta, che invita a partecipare.

Güst si propone come punto di riferimento locale per: corsi di cucina, laboratori esperienziali, percorsi dedicati a bambini e famiglie, approfondimenti tematici sulle tradizioni culinarie.

Icorsi saranno suddivisi in tre grandi aree:



1. Le Radici del Gusto: Percorsi fondamentali per chi vuole iniziare. Tecniche di base, impasti, ricette della tradizione.

2. Dentro il Sapore: Percorsi evoluti per chi vuole perfezionare tecnica e creatività.

3. I Primi Gusti: Laboratori dedicati alle famiglie, per il primo approccio con il mondo del cibo.

I corsi già in programma per cui è possibile iscriversi scrivendo alla mail gustlab.bra@gmail.com chiamando 0172-413030 o scrivendo al numero Whatsapp 351-6943921

MENÙ DI PASQUA - 25 marzo h. 19:30-22:30

PASTA FRESCA - 9 aprile h. 20:00-22:00

IL MONDO DEL PESCE - 4 maggio h. 20:00-22:00

PRIMI ESTIVI - 21 maggio h. 20:00-22:00

MIELE IN CUCINA 1° parte - 16 aprile h. 20:00-22:00

MIELE IN CUCINA 2° parte - 30 aprile h. 20:00-22:00

È stato predisposto, inoltre un percorso per neogenitori dal titolo IL CIRCOLO DELLA PAPPA.

Incontro di presentazione 18 aprile h. 10:30-12:30

1° PARTE 9 maggio h. 10:30-12:30

2° PARTE 25 maggio h. 10:30-12:30

3° PARTE 6 giugno h. 10:30-12:30

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato, presente all’inaugurazione, ha commentato: "Ringrazio Ascom per questo ulteriore progetto che valorizza ancora di più l'offerta formativa del nostro territorio. Il cibo e più in generale le eccellenze enogastromiche sono, a loro modo, cultura, costituiscono in patrimonio importante per tutto il nostro territorio. Avere persone formate, in particolare giovani che possono farne una professione è altrettanto importante ed il laboratorio inaugurato questa mattina arricchisce il territorio con un’ulteriore possibilità".

Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio provincia di Cuneo aggiunge: "Confcommercio provincia di Cuneo ha nel turismo e nella cultura due settori di particolare rilievo, ma saluto con grande favore la nascita di Güst non solo come presidente provinciale di Confcommercio, ma anche come presidente di Granda Lavoro che ha come soci le quattro agenzie formative della provincia, tra cui quella di Bra. Con questo progetto si va a rafforzare un settore fondamentale per il cuneese, quello enogastronomico, puntando su formazione e preparazione per far gustare non solo la qualità dei prodotti, ma anche del piatto che vanno ad assaggiare".

"Güst non è solo un luogo dove si impara a cucinare. È uno spazio dove: si tramandano tradizioni, si valorizza il territorio, si crea comunità, si condividono esperienze. È un laboratorio dove il gusto diventa relazione, è un progetto che punta a unire tutto il territorio nel segno delle eccellenze – spiega il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – una unione dimostrata anche dalla presenza, oltre che delle autorità braidesi, del presidente di Confcommercio provincia di Cuneo Danilo Rinaudo, del presidente dell’Atl Langhe, Monferrato e Roero Mariano Rabino, del presidente del distretto del cibo del Roero Silvio Artusio Comba, del presidente di Aca Giuliano Viglione e del vicepresidente della Fiera internazionale del tartufo bianco Marco Scuderi. Una grande unione di territorio che non può che portare benefici per tutti".







