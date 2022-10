Schede palestra efficaci per il dimagrimento

Se hai bisogno di perdere qualche chilo e finalmente hai preso la decisione di iscriverti in palestra, sappi che per avere uno stile di vita sano che dia dei risultati in poco tempo, devi cercare anche di nutrirti in modo equilibrato e di svolgere esercizi pensati appositamente per perdere peso velocemente.

Anche se può sembrare difficile nei primi tempi, basterà semplicemente abituarsi all'idea che non bisogna privarsi di nulla, ma capire che si possono mangiare le giuste quantità di ogni pietanza e che occorre svolgere in maniera costante gli esercizi consigliati.

Per affrontare un percorso del genere, però, c'è bisogno anche di partire motivati e con una presenza al proprio fianco che sappia supportarti e consigliarti quando serve, per far sì che l'obiettivo non venga mai perso di vista.

Ecco che entra in gioco un professionista del settore, personal trainer da circa vent'anni e specializzato anche nella composizione di schede palestra per dimagrire: Umberto Miletto

Scheda per dimagrire: tutto quello che c'è d a sapere

Per dimagrire velocemente non basta seguire alla lettera una dieta qualsiasi, ma metà del lavoro viene fatto anche da un buon allenamento pensato appositamente per il proprio corpo.

L'obiettivo principale è quello di cercare di mettere a punto una scheda che mira alla ricomposizione corporea. Miletto, per ricomposizione corporea, intende quel processo che sostituisce la massa grassa con quella magra. Attenzione, però! Per arrivare a questo tipo di risultato non bisogna praticare solo cardio, come è comune (erroneamente) pensare, ma bisogna armarsi di forza di volontà e fare molti esercizi che comprendono i pesi o fatti a corpo libero.

Le schede, solitamente, vengono fatte su una base personale e mettendosi d'accordo con il proprio allenatore, anche se c'è da dire che la maggior parte degli esercizi che vengono assegnati per dimagrire possono essere svolti da chiunque, sia uomini, che donne. Attenzione, ovviamente, dev'essere fatta da tutti coloro che soffrono di qualche patologia muscolare e ossea che dev'essere comunicata prontamente all'allenatore.

Quali sono gli esercizi migliori per dimagrire

Se ti stai chiedendo quali siano gli esercizi più consigliati per dimagrire, ecco un breve lista di quelli più famosi e praticati:

- plank: sdraiatevi con l’addome rivolto verso terra, appoggiate gli avambracci e sollevate il busto in modo da formare una linea retta con il vostro corpo dalla testa ai talloni.

Le gambe devono essere perfettamente dritte e leggermente distanziate, senza piegare le ginocchia. Mantenere la posizione.

- panca piana: esercizio che consiste nel sollevare e abbassare il bilanciere rimanendo distesi su un appoggio privo di inclinazione. Sviluppa tricipite, gran pettorale e deltoide.

- squat: posizionatevi con le braccia lungo i fianchi e le gambe divaricate in linea con le spalle. Ora piegate le ginocchia, spingete il bacino all’indietro e sollevate le braccia fino ad altezza spalle.

- piegamenti: inginocchiati e posiziona le mani a una distanza leggermente superiore alla larghezza delle spalle. Distendi e unisci le gambe e sposta il busto leggermente in avanti. Con le mani ad altezza spalle sollevati e successivamente piega le braccia fino a sfiorare terra.

Questi sono solo alcuni degli esercizi più conosciuti e presenti in quasi tutte le schede, per conoscerli tutti ti consiglio di visitare il sito di Umberto Miletto.