Nuove tensioni in Cuneo centro e nuova: Boselli punta il dito, la giunta prepara l'incontro con i cittadini

Non si fermano le segnalazioni che arrivano - tramite il profilo Facebook di Giancarlo Boselli e le lettere agli organi di stampa - dal gruppo Indipendenti sulla situazione di degrado e pericolosità dei quartieri Cuneo centro e Cuneo nuova.

"Nuovi episodi di tensione nel fine settimana, con le forze dell'ordine in azione tra sabato e domenica - si legge - . L’azione contro la criminalità organizzata deve essere forte, solo così sarà possibile creare un clima utile agli interventi sociali necessari e a dare accoglienza nel modo giusto".

"Corso Giolitti? Una partita a tennis che non vede vincitori reali"

E il punto del dibattito pubblico sulla questione sembrerebbe essere - o dover essere - proprio 'il modo giusto'. In questo senso si configura la lettera che, all'inizio della scorsa settimana, ha prodotto 'Cuneo Possibile'.

Un documento in cui non si risparmia nessuno degli attori coinvolti a prescindere dalla propria appartenenza a gruppi di maggioranza e minoranza, e in cui si bacchetta sia chi - secondo gli scriventi - 'cavalca la polemica' né chi 'sembra mancare di progettualità concreta': "Ogni settimana la riflessione sulle necessità dei due quartieri sembra tornare al punto di partenza - scrivono da 'Possibile' - . Una partita a tennis in cui, davvero, non vince nessuno".

Presto l'assemblea dei quartieri

In merito alla situazione dei quartieri Cuneo nuova e Cuneo centro - che, al di là delle polemiche e delle riflessioni socio-politiche, negli ultimi mesi sta davvero vivendo momenti complessi come l'aggressione di un autista di autobus al Movicentro - proprio gli Indipendenti hanno recentemente chiesto alla sindaca Patrizia Manassero, alla giunta e al presidente del consiglio comunale Marco Vernetti di organizzare un consiglio comunale aperto. Con l'ovvia intenzione di far intervenire direttamente i residenti (o, almeno, i loro rappresentanti dei comitati da poco rieletti).

Come comunicato in consiglio comunale a settembre, però, l'ipotesi di Boselli e Armellini è sfumata. Vernetti ha infatti dirottato la natura dell'incontro - seguendo, come da ruolo, il regolamento del consiglio comunale - verso una più gestibile assemblea di quartiere. Che potrebbe forse avere luogo all'inizio del mese prossimo. E che, siamo certi, sarà argomento non solo di dibattito ma di vero e proprio scontro.