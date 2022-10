Come scegliere il miglior corriere per eCommerce

Tutti coloro che hanno la necessità di effettuare un gran numero di spedizione di varie tipologie di pacchi, ad esempio chi possiede un eCommerce o anche chi decide di intraprendere una simile attività, deve affrontare una problematica importante, che può fare realmente una notevole differenza per il proprio business. È chiaro che sul web ormai ci può lanciare in qualsiasi attività, come chi decide di optare per il gioco d’azzardo sicuro (a tal proposito è bene conoscere quali sono i confini tra i giochi d’azzardo legali e quelli poco sicuri), e chi invece vuole provare a sfondare nel mondo degli eCommerce.

Ovvero, la scelta del corriere a cui affidarsi. Soprattutto se si dispone di un eCommerce che esegue decine e decine di spedizioni rapide quotidianamente, è chiaro che la necessità è quella di individuare il servizio di corriere espresso più adatto alle proprie esigenze, in modo particolare dal punto di vista economico. Ecco spiegato il motivo per cui la scelta del corriere per il proprio eCommerce va fatta con la massima attenzione e prudenza. Ebbene, andiamo alla scoperta di quelli che sono gli aspetti peculiari da tenere in considerazione in fase di scelta.

Puntualità

Proprio in virtù del fatto che il servizio in questione deve chiaramente cercare di soddisfare nel migliore dei modi le necessità della clientela, uno dei primi criteri a cui uniformare la propria decisione è senz’altro quello relativo alla puntualità, così come all’affidabilità, evitando situazioni come il caso dei finti corrieri che ritirano i pacchi e poi spariscono.

Nel momento in cui si deve individuare il miglior corriere per il proprio eCommerce, è fondamentale fin da subito verificare che sia puntuale nelle consegne. Al tempo stesso, si deve tenere sotto controllo anche un altro aspetto, ovvero che il corriere effettui tutte le consegne che gli sono state date in carico.

È fondamentale mettere in evidenza come il corriere viene considerato da parte della clientela quasi come se fosse un prolungamento dell’azienda che vede. Ecco spiegato il motivo per cui, qualora prendeste la decisione di affidarvi a un corriere che non rispetta determinati standard dal punto di vista della puntualità e dell’affidabilità, poi alla fine a rimetterci sarete sempre e solamente voi e la vostra attività. Infatti, un servizio scadente, non preciso e poco puntuale, si andrà a riflettere in maniera estremamente negativa sulla reputazione del proprio eCommerce.

Quali sono le tariffe applicate

Tutti coloro che effettuano degli acquisti sul web sanno perfettamente come l’obiettivo sia quello sempre di spuntare il miglior prezzo possibile, tenendo contestualmente basse le spese di spedizione. Tutti gli eCommerce mettono a disposizione delle tariffe di spedizione gratis, a patto però di andare oltre una determinata somma di spesa.

Nel momento in cui si sceglie un corriere, di conseguenza, uno dei migliori suggerimenti da tenere a mente è senz’altro quello di mettere in preventivo l’offerta di tale servizio all’interno della spesa. Si tratta di un aspetto che può fare realmente la differenza a livello di impatto sulla clientela, dal momento che la capacità di mettere a disposizione delle spese di spedizione particolarmente basse è un requisito fondamentale per riuscire ad attrarre il maggior numero di clienti e ad avviare un’ottima opera di fidelizzazione.

Le spedizioni con tempistica rapida

Esattamente come per quanto riguarda le spese di spedizione, un altro aspetto che fa un’enorme differenza soprattutto nei confronti della clientela, è rappresentato dai tempi di consegna. Questi ultimi, se ben contenuti, sono in grado di garantire un importante contributo per la fidelizzazione della clientela. Le tempistiche di una spedizione rapida sono comprese tra 24 e 48 ore, in maniera tale da allinearsi a quelli che sono gli standard che i migliori eCommerce riescono a garantire ai propri clienti, tenendo conto dei trend principali, visto che alcuni colossi del settore si stanno nuovamente orientando verso gli store fisici.

Di conseguenza, è piuttosto facile intuire come la decisione di puntare su un certo corriere piuttosto che un altro passa inevitabilmente anche dal fatto di offrire alla clientela un servizio di spedizione specifico per le consegne che vengono richieste con la maggiore urgenza. Non solo urgenza, dal momento che si dovrà puntare su un corriere che inevitabilmente sia in grado anche di effettuare delle spedizioni internazionali, quindi al di fuori rispetto ai confini nazionali

Un ultimo aspetto che merita di essere approfondito è quello legato alle tariffe legate alla spedizione di un pacco, che devono ovviamente essere il più competitive e abbordabili possibili, in maniera tale che non finiscano per condizionare in maniera eccessiva il margine di vendita. Proprio per questo motivo, un altro consiglio da tenere sempre bene a mente è quello di optare per un servizio di spedizione che sia incluso nel prezzo. E quest’ultimo, in modo particolare, per delle vendite con un ricarico estremamente contenuto. È chiaro, infine, che la conoscenza della propria clientela fa la differenza, visto che i servizi di spedizione pacchi devono essere adattati non solo alle esigenze dei privati, ma anche quando c’è da consegnare presso uffici o attività di natura commerciale.