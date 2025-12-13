A Cuneo Confartigianato Cuneo e WE Cuneo – Confcommercio ricreano la “Magia del Natale” su piazza Europa

Ritorna anche quest’anno a Cuneo, su una scintillante piazza Europa, l’evento “Magia del Natale” organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo – Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.

Dallo scorso 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tra sfavillii dorati, ghirlande luminose e melodie festose sarà collocata nel centro della piazza la Casa di Babbo Natale, dove i bambini vivere un piacevole momento di festa con le famiglie. Con l’arrivo di gennaio poi, la casa natalizia si trasformerà nella dimora dell’Epifania, dove la Befana, aiutata da uno spazzacamino, preparerà direttamente le calze “personalizzate” secondo i desideri dei più piccini.

L’atmosfera natalizia verrà inoltre enfatizzata da un ricco programma di spettacoli ed intrattenimenti con diverse attività a tema natalizio. Tra questi, le “Letterine a Babbo Natale”, uno spazio dedicato alla scrittura con animazione a tema natalizio, la “Fabbrica di Babbo Natale”, ovvero dei laboratori creativi in cui i bambini, guidati dai folletti, potranno realizzare piccoli giochi e oggetti da portare a casa. Non mancheranno i Trampolieri LED a rallegrare le feste con i loro giochi di luce, mentre la Street band natalizia, porterà musica e allegria per le vie del centro cittadino. Di grande effetto scenico si annuncia lo Spettacolo di bolle di sapone, in cui la fata delle nevi creerà coloratissime bolle danzanti nell’aria come piccoli spiriti di ghiaccio. Infine, per ricreare la dolce atmosfera di un tempo antico, saranno installati i “Giochi di una volta”, rivolti sia ai piccini che ai grandi. Strutture giganti, rigorosamente in legno, nate dal riuso, riproporranno la semplicità e l’allegria dei giochi del passato.

«La festa del Natale – commentano Valerio Romana presidente della zona di Cuneo di Confartigianato e Roberto Ricchiardi presidente di Confcommercio Cuneo – per tutti noi rappresenta un momento speciale che unisce emozioni, ricordi e tradizioni. È il tempo dei buoni sentimenti e del ritrovarsi come famiglia, nel segno di una comunità autentica e solidale. Sono quegli stessi valori che ritroviamo nelle nostre imprese, dove lo spirito di collaborazione è motore fondamentale di crescita e sviluppo. In questo periodo, donare attimi di gioia a bambini e famiglie significa rafforzare il nostro legame con la comunità locale e sottolineare l’importanza dell’impegno sociale, contribuendo alla costruzione di un benessere diffuso. Infine, c’è un motivo semplice e umano: fare del bene fa star bene. È un gesto “magico” che arricchisce non solo chi lo riceve, ma anche chi lo compie».

Calendario appuntamenti con la Magia del Natale

Sabato 13 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

La Fabbrica di Babbo Natale

Tutti i bimbi sanno come fa Babbo Natale a consegnare i regali in tutto il mondo, ma pochi riescono ad immaginare il luogo incantato in cui i folletti preparano e costruiscono i giocattoli. Ambientata in una magica scenografia tutti i bimbi potranno, con il coordinamento dei folletti, costruire incredibili giocattoli che potranno poi portare a casa! Sarà incredibile scoprire cosa si può creare con semplici materiali di uso quotidiano!

Domenica 14 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

Scrivi la tua lettera a Babbo Natale

In una bellissima e magica ambientazione natalizia i bimbi potranno scrivere ed imbucare le letterine a Babbo Natale, esprimendo i propri sogni e desideri.

Sabato 20 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

Street Band “Babbi Natale”

Si sa, perché una festa sia veramente tale non può assolutamente mancare la musica, ingrediente indispensabile di ogni piccolo o grande evento e a Natale la musica si tinge dei colori della tradizione, del calore dello swing e del blues, della magia e delle suggestioni della festa più attesa dell’anno.

Domenica 21 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

Luci ed equilibrismo: i “trampolieri led” natalizi

Spettacolo di trampolieri luminosi con costumi LED scintillanti, con coreografie eleganti e giochi di luce. Un’atmosfera magica e fiabesca, perfetta per incantare grandi e bambini.

Domenica 28 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

Gioca con i Balocchi di una volta

Giochi “di una volta” realizzati in materiale riciclato, dove grandi e piccini potranno sfidarsi in avvincenti sfide.