Venezia: i "Leoni" di Ghisolfi e Candelaresi a Bper, BCC Caraglio e CRS

Questa mattina a Venezia, il Banchiere giornalista Beppe Ghisolfi e il Patron generale del Premio internazionale, simbolo del capoluogo lagunare nel mondo, hanno preordinato nel palazzo ducale della Giunta regionale del Veneto la cerimonia di assegnazione e di materiale consegna delle prestigiose statuette per alti meriti economici, civili e sociali.

La sezione dell’Economia, facente Capo al Comitato scientifico che dallo scorso mese di settembre è presieduto dal Prof. Ghisolfi su designazione di Sileno Candelaresi, ha pertanto assegnato il Leone d’oro al Dr. Gianni Franco Papa, CEO e Amministratore delegato del Gruppo Bper, la Banca popolare dell’Emilia Romagna terzo polo creditizio nazionale, e due Leoni d’argento al Dr. Giorgio Draperis e al Dr. Emanuele Regis, Direttori generali rispettivamente della Banca di credito cooperativo di Caraglio e della Spa Cassa di risparmio di Savigliano.

Il Gruppo Bper, attraverso la conduzione impressa dal CEO Gianni Franco Papa, ha ottenuto il lusinghiero risultato del proprio rafforzamento sul podio delle Banche sistemiche nazionali, grazie a un intelligente processo espansivo rispettoso delle singole realtà economiche provinciali e distrettuali, mettendo a valore gli istituti acquisiti – più recentemente, la Popolare di Sondrio – e trasformando i maggiori risultati economici positivi di Gruppo in opportunità di aumento dei volumi dei prestiti erogati alla Clientela dei territori serviti: oltre 125 miliardi di Euro i crediti netti a beneficio di famiglie e imprese a tutto il 30 settembre scorso, ossia 20 miliardi sull’arco dei dodici mesi. Altrettanto significativi sono gli strumenti di educazione e di inclusione finanziaria messi in pista con l’obiettivo di favorire la piena fruibilità e il massimo impatto benefico locale proveniente dai fondi stanziati dalle banche pubbliche dell’Unione Europea e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Giorgio Draperis ed Emanuele Regis, al vertice direzionale rispettivamente di BCC Caraglio, Cuneese e Riviera dei Fiori e di CR Savigliano, due Istituzioni territoriali nate tra le montagne e le pianure della Granda e divenute proattive nel Piemonte e nel Nord Ovest tramite una strategia politica aziendale di mantenimento della propria autonoma soggettività trasformata in una leva di produttività, redditività e socialità unendo presidio fisico in crescita nei territori e adozione di nuove tecnologie in ottica non interamente sostitutiva della presenza umana, secondo principi sussidiari e complementari rispetto ai più grandi Gruppi a vocazione sistemica e globale.

Ne deriva un contributo all’economia reale cuneese e piemontese sia tramite le ordinarie attività di erogazione creditizia e di mecenatismo sociale, formativo e culturale (che include il sostegno ai progetti meritori non immediatamente bancabili), sia mediante il diretto apporto della Banca come azienda: BCC Caraglio rappresenta oltre 13.000 soci e 50.000 clienti assistiti da oltre 223 dipendenti e collaboratori dell’istituto.

Banca CRS, con una base occupazionale di oltre 200 unità, di cui la metà di genere femminile, e una presenza fisica di 25 Filiali fra Cuneo e Torino, realizza ricavi e utili in crescita, legati all’aumento della capacità di erogazione creditizia, con benefici anche indiretti per i territori serviti grazie al meccanismo del ruolo della Fondazione CRS di origine bancaria che agisce come soggetto controllante e garante dell’autonomia giuridico operativa, mentre ulteriori integrazioni di sistema di area vasta sono garantite dal ruolo di azionista di minoranza svolto proprio da Bper.