Minacce a Bene Vagienna, il caso arriva a "Fuori dal Coro"

Era stato ripreso dalle telecamere mentre minacciava con un coltello da cucina due donne che si trovavano in strada, in centro paese a Bene Vagienna, lo scorso venerdì 14 ottobre (leggi qui).

L'episodio, i cui filmati hanno fatto il giro delle chat sui celllulari, è arrivato a "Fuori dal Coro", trasmissione di Rete Quattro, condotta da Mario Giordano.

I fatti sono stati ripresi nella puntata di ieri sera, martedì 25 ottobre (vedi qui). Poco dopo la mezzanotte, in collegamento, è intervenuta la signora Bruna, una delle due donne che hanno subito le minacce.

"Mi urlava ti ammazzo, ti ammazzo" - ricorda la signora - "Ho i terrore, l'ho visto un giorno in bicicletta e mi son chiusa in macchina con le palpitazioni".

La troupe di "Fuori dal Coro" ha individuato il ragazzo che, identificato dai Carabinieri era stato denunciato per tentate lesioni a piede libero, per chiedere spiegazioni sulle motivazioni del gesto.

"No, non capisco. Non stavo parlando con quelle persone. Io non vado in giro con un coltello" - dice alle telecamere di Mediaset.

Anche se dal Comune è stata allontanata ogni forma di allarmismo, in paese la preoccupazione non è poca, come si apprende dalle testimonianze raccolte nel servizio.