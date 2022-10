Minaccia due donne a Bene Vagienna con un coltello: denunciato per tentate lesioni a piede libero

Si è avvicinato a due donne che stavano passando per strada con fare minaccioso, ha tirato fuori un coltello da cucina dalla tasca e ha mimato il gesto di una coltellata allo stomaco. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Il fatto è accaduto venerdì 14 ottobre intorno alle 10.30 nel centro di Bene Vagienna. L'ira del giovane sarebbe stata scatenata dal fatto che le due signore stessero vociando ad un volume troppo alto. Una delle due era al telefono.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno acquisito i filmati. In mezz'ora lo hanno identificato. Il giovane, che abita in zona ed è seguito dai servizi sanitari, è stato denunciato per tentate lesioni a piede libero.

Sull'accaduto è in corso un'indagine, coordinata dalla Procura di Cuneo. Intanto il filmato delle minacce si è diffuso su tutti social destando preoccupazione nel piccolo comune. Il sindaco Ambrogio lo ha incontrato e allontana ogni forma di allarmismo: si è reso conto di aver sbagliato e ha chiesto scusa.