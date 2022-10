A Borgo San Dalmazzo due giorni dedicata all'ambiente con "ACCLIMATIAMOCI: UOMO vs AMBIENTE"

Giovedì 4 e venerdì 5 novembre a Borgo San Dalmazzo si terrà "ACCLIMATIAMOCI: UOMO vs AMBIENTE", primo evento dedicato all'Ambiente della Città.

Questo il programma della due giorni:

GIOVEDI' 4 NOVEMBRE:

ORE 9:30 - "LE CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SU FLORA E FAUNA DEL NOSTRO TERRITORIO", le classi terze delle scuole primarie incontrano il Comando Forestale di Borgo S.D. presso l'Auditorium civico in Palazzo Bertello.

ORE 11:00 - "PER UN FUTURO PIU' VERDE", passeggiata ambientalista dei ragazzi delle classi terze della scuola Primaria per vie del centro e piantumazione nelle aiuole di Piazzale “Vittime delle Foibe” di alcune specie arboree donate dal Vivaio Forestale Regionale "Gambarello" in Piazzale Vittime delle Foibe.

ORE 16:00 - "UNO SVILUPPO SOSTENIBILE E' POSSIBILE: COME AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL NOSTRO TERRITORIO", incontro dedicato agli amministratori e tecnici comunali a cura della Dott.sa Manuela Bernardi, Dott. Paolo Bertolotto, Ten. Col. Stefano Gerbaudo e Dott.sa Valentina Ruco. Presso la biblioteca civica di Palazzo Bertello

ORE 21:00 - "I CAMBIAMENTI CLIMATICI A CASA NOSTRA", incontro aperto alla cittadinanza con gli esperti Dott.sa Manuela Bernardi, Dott. Paolo Bertolotto e Dott.sa Valentina Ruco, ingresso libero. Biblioteca civica, Palazzo Bertello

VENERDI' 5 NOVEMBRE

ORE 10:30 - "IL BOSCO DI GRETA", Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni, a cura di Rita Giordano e Ilenia Giraudo, ingresso libero presso la biblioteca civica di Palazzo Bertello.

ORE 14:30 - "GREEN COMMUNITIES", presentazione del progetto “MARGREEN tra le Valli Stura, Gesso e Vermenagna”, ingresso libero all'Auditorium civico, Palazzo Bertello.

ORE 16:30 - "REALIZZA UN MANIFESTO E FAI VINCERE L'AMBIENTE CON LA CREATIVITA'", premiazione del contest di grafica presso la biblioteca civica, Palazzo Bertello.

ORE 17:30 - "ALIENI COME NOI" e SCIENCE CAFE', inaugurazione della mostra “Alieni come noi” proposta dal Parco Fluviale Gesso e Stura e Science Café di approfondimento delle tematiche in compagnia del curatore della mostra Dario Olivero, ingresso libero.Biblioteca civica, Palazzo Bertello

ORE 21:00 - "A RIVEDER LE STELLE" un film di Emanuele Caruso. Proiezione del film con intervento del regista, ingresso libero all'Auditorium civico, Palazzo Bertello