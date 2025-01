Due giorni di bel tempo sul Cuneese: domenica in arrivo neve anche a bassa quota

Bel tempo ancora oggi e domani, poi un minimo depressionario presente sul sud Italia si sposterà gradualmente verso nord, portando correnti orientali più umide e con precipitazioni che sul cuneese risulteranno nevose fino a bassa quota a partire da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venedì 17 e domani sabato 18 gennaio

Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, domani prime coperture anche estese con nuvolosità in aumento a partire dalla serata dalla Liguria andando verso nord.

Clima ancora rigido, con temperature massime in pianura generalmente tra 6 e 10 °C, anche su coste liguri che si manterranno attorno 9/12°C. Minime domani ancora diffusamente negative con gelate e brinate notturne e mattutine, anche se in leggero rialzo. Valori generalmente compresi tra 0 e -3 °C, nelle zone più depresse e nei fondovalle tra Monferrato e Langhe si potrà scendere anche più in basso. Sulle coste tra 4 e 6 °C.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili su pianure e Alpi entro i confini. Sui crinali di confine moderati da est domani. Su Liguria di ponente da oggi fino a domani sera venti forti tra settentrionali e nordorientali. Più moderati nordorientali sul levante e Appennino.

Domenica 19 e lunedì 20 gennaio

Molto nuvoloso o coperto per l'avanzare di una perturbazione legata ad una bassa pressione presente al sud e in spostamento verso nord. Precipitazioni a partire da domenica notte sui settori alpini meridionali e occidentali con qualche pausa, nevose fino a bassa quota. Precipitazioni che tra sera e lunedì mattina si estenderanno anche alle pianure dove però saranno per lo più piovose o con fiocchi misti sul cuneese.

Temperature minime in aumento e oltre 3/4 °C , per cui non ci saranno gelate e brinate, mentre le massime tenderanno ad essere stazionarie o in lieve calo, risultando in giornate con poca escursione termica.

Venti ancora da moderati a localmente forti settentrionali/nordorientali su Liguria di ponente, altrove assenti o deboli settentrionali.

Tendenza successiva

Temporaneo miglioramento tra martedì e mercoledì, poi si aprirà la porta alle correnti atlantiche con classiche perturbazioni invernali che però allo stato attuale sembrano colpire più le zone alpine che le pianure.

Previsioni stagionali - https://www.datameteo.com/meteo/663-Stagionali_Gennaio_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate - https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo - www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona