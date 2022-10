Fiocco rosa nel piccolo comune di Bellino: non succedeva da 16 anni

Grande gioia nel piccolo comune di Bellino, in Alta Valle Varaita, per la nascita della piccola Ingrid.

Un evento che ha emozionato non solo i neo genitori, mamma Vittoria e papà Florian, ma l'intera comunità.

Un segnale importante per la montagna perché in borgata Chiesa, dove la piccola crescerà, non arrivavano fiocchi rosa da ben 16 anni. A dicembre 2020, invece, era stata Briga Alta, in Alta Valle Tanaro a dare il benvenuto a un nuovo abitante, il piccolo Antonio, nato il giorno di Santo Stefano e residente nella frazione di Upega, dove da più di 40 anni non arrivavano cicogne (leggi qui).

"La notizia della nascita della piccola ci ha riempiti di gioia. - racconta il sindaco, Mario Munari- "Sapere che una giovane famiglia ha scelto vivere e crescere la propria bambina nel nostro comune ci riempie di orgoglio".

Sono circa 100 gli abitanti che risiedono di Bellino, dove a festeggiare Ingrid, nata lo scorso 11 ottobre, c'è un bel fiocco rosa accompagnato da alcuni cuori.

Un caloroso augurio di buona vita ad Ingrid!