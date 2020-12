Nasce un bimbo a Upega, frazione di Briga Alta. Non accadeva da più di 40 anni

È nato il giorno di Santo Stefano il piccolo Antonio, nuovo abitante di Upega, a Briga Alta, uno dei comuni più piccoli d'Italia.

Una bella notizia per i genitori, Valeria e Richard, gestori della "Locanda d'Upega" e per tutti gli abitanti della frazione dove, da più di 40 anni, non arrivavano cicogne.

"Per noi è una notizia meravigliosa, un segno di rinascita e speranza in questo difficile 2020" - commenta il sindaco, Federica Lanteri, che abbiamo contattato telefonicamente - "Un augurio di cuore al piccolo e ai suoi genitori".