Il Vascello d’Oro di Carrù unico piemontese tra i nuovi "Bib Gourmand" della Michelin

E’ il "Vascello d’Oro" di Carrù l’unico nome piemontese tra i 29 ristoranti di tutta Italia che si apprestano a fare il loro ingresso nella Guida Michelin all’interno della categoria dei "Bib Gourmand".



L’anticipazione è quella che fa da anteprima alla presentazione della "rossa" nella sua edizione 2023, la 68ª, in programma in Franciacorta martedì prossimo, prossimo 8 novembre.



Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nella Guida Michelin 2023 sono 29 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti.



"Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella loro selezione – fanno sapere da Guida Michelin –, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo".



“Sono molte – spiega Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia - le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, così, il dinamismo del settore. Un’ampia e varia offerta gastronomica, che va da una cucina più tradizionale, come il Vascello d’Oro a Carrù, a osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi, come il FØRMA Contemporary restaurant a L’Aquila, fino a proposte come quella asiatica al Nida di Lucca".



In questo senso la regione italiana più dinamica è il Lazio, mentre l’Emilia-Romagna si conferma la regione con più Bib Gourmand, ben 32, seguita dalla Lombardia con 30, dal Piemonte con 29, dalla Toscana con 25 e dal Veneto con 22.