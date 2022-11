A novembre cinque open day per la quarta dose del vaccino anti-Covid

L’Asl CN1 ha organizzato per il mese di novembre cinque open day, ad accesso diretto (senza prenotazione), dedicati alla somministrazione della 4° DOSE del vaccino anti Covid 19 alla popolazione OVER 60.



Gli open day si svolgeranno con orario 8,30-13,00 - 14,30-19,00 nelle seguenti date e sedi:

12/11/2022 Mondovì: Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto n° 99 presso la sala prelievi

19/11/2022 Saluzzo: Ospedale Civile Via Spielberg n° 58 presso Sala Archivio 1° piano

20/11/2022 Savigliano: Ospedale S.S. Annunziata via Ospedali n° 9 presso la sala prelievi

26/11 e 27/11/2022 Cuneo: c.so Francia 10 ex Villa c/o SISP secondo piano



Si ricorda che è possibile accedere a tale somministrazione solo se sono trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose di vaccino o dall’ultima infezione da Covid.