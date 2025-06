“S.O.S. DEA”: al Pronto Soccorso di Savigliano arriva il Servizio Civile per accoglienza e supporto

Dal mese di luglio 2025 e per la durata di un anno presso il Pronto Soccorso di Savigliano sarà attivo un progetto di Servizio Civile denominato “S.O.S. DEA”

Il Progetto, elaborato dal Dipartimento Emergenza Urgenza dell’ASLCN1, ha la finalità di rispondere ai bisogni di accoglienza e informazione degli utenti e dei loro accompagnatori rafforzando le basi per la creazione di un contesto operativo e relazionale che favorisca l’accoglienza, l’inclusività e il supporto, nel rispetto della privacy.

Gli operatori del servizio, identificabili da divisa gialla, saranno presenti dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 20.00, presso la sala d’attesa e i corridoi del pronto soccorso, con il compito di fornire informazioni riguardo l’ubicazione dei servizi e dei reparti, un supporto personalizzato ai pazienti durante gli spostamenti interni tra i servizi ospedalieri, coadiuvare il personale sanitario nella comunicazione agli utenti e loro accompagnatori, onde migliorare il clima in sala di attesa e nelle aree di stazionamento all’interno del Pronto Soccorso. Non da ultimo dovranno servire da supporto amichevole, con particolare attenzione all’utente fragile, per rendere l’esperienza il più possibile serena, accogliente e rassicurante.