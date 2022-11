Saluzzo, si apre domani il Salone dell’Orientamento scolastico

Il Liceo Soleri Bertoni, il Liceo Bodoni, l’istituto Denina Pellico Rivoira, l’IIS Umberto Primo di Verzuolo (Agraria), l’Istituto Alberghiero di Barge, le agenzie formative Afp di Verzuolo e Cnos Fap di Saluzzo, si presentano da domani, venerdì 4 a sabato 5 novembre, agli studenti che il prossimo anno finiranno la terza media e sceglieranno il loro percorso scolastico superiore.

Il Salone dell’Orientamento, la due giorni dedicata al mondo della scuola per favorire la scelta dell’istituto superiore, sarà aperto nella ex Caserma Musso: uno spazio unico per l’offerta complessiva scolastica del territorio.

Alla sua sesta edizione la rassegna, nata con la finalità di dare informazione e più sicurezza nella scelta, attraverso l’incontro con docenti ed orientatori è organizzata dal Sistema regionale Obiettivo Orientamento, in collaborazione con Comune di Saluzzo e Fondazione Bertoni nell’ex caserma Musso. Tra le novità gli spazi autonomi per i diversi istituti nelle sale di inizio percorso-mostra che consentiranno una migliore riconoscibilità delle scuole saluzzesi e di ciò che propongono e delle novità inserite nei percorsi.

Per questo motivo l’accesso al Salone, allestito nella scuderia A, sarà da piazza Montebello e nel percorso i visitatori, ragazzi e famiglie, saranno guidati da una legenda. Come nelle due passate edizioni, oltre alle presentazioni degli istituti negli stand, è prevista la diretta non-stop, una sola giornaliera, sul canale YouTube della Fondazione Bertoni. La presentazione sarà registrata e accessibile a Salone ultimato.

Dal vivo le scuole del territorio presenteranno in modo alternato venerdì 4 (dalle 14.30 alle 18.30) e sabato 5 novembre (dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) la propria offerta formativa insieme alle attività extracurricolari, come teatro al canto, certificazioni linguistiche.

Novità sarà anche l’apertura, durante il salone e autogestito dagli studenti dello “Spazio Giovani” che si trova lungo l’ala di sinistra del grande cortile dell’ex Caserma. Sarà un punto informativo ma anche un luogo informale per il ritrovo e confronto tra giovani sulle esperienze scolastiche.

Orari della presentazione scuole

LICEO G. B. BODONI SALUZZO: venerdì 4 novembre alle 17.30; sabato 5 alle 11 e alle 16.30.

LICEO SOLERI BERTONI SALUZZO : venerdì 4 novembre, Scuderia A alle 15; sabato 5 novembre alle 10.30 e alle 17.

STITUTO DENINA-PELLICO-RIVOIRA SALUZZO: venerdì 4 novembre alle 15.30 e sabato (5 novembre) alle 10 e alle 16.

CNOS/FAP SALUZZO : venerdì 4 alle 17; sabato 5 novembre: alle 9.30 e alle 14.30

AFP L’Azienda di Formazione Professionale di Verzuolo: venerdì 4 alle 17; sabato 5 novembre: alle 9.30 e alle 14.30