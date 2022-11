Mondiali di corsa in montagna: Alessia Scaini e Andrea Rostan primi atleti piemontesi in gara

La corsa in montagna è pronta a celebrare i suoi primi Campionati Mondiali post covid. Tutto pronto a Chang Mei, in Thailandia, per l’appuntamento iridato che prenderà il via domani 4 novembre e si concluderà domenica 6 novembre.

Oggi il primo appuntamento ufficiale in scaletta con la sfilata delle nazioni.

Da venerdì 4 novembre dunque via alle competizioni. Prima gara in programma, la prova di sola salita, maschile e femminile. Primi piemontesi, tra i quattordici convocati, a scendere in gara saranno quindi i portacolori dell’Atl. Saluzzo Alessia Scaini e Andrea Rostan.

Sabato 5 novembre sarà invece la volta delle prove di trail, il lungo e il corto. Nel trail lungo maschile saranno impegnati i portacolori della Sport Project VCO Riccardo Borgialli e Riccardo Montani, insieme a Francesco Cucco (Biocorrendo AVIS), all’esordio in maglia azzurra.

Nella prova femminile da seguire Camilla Magliano (Pod. Torino) e la canavesana Chiara Giovando (Atl. Monterosa Fogu Arnad).

Nel trail corto sarà invece impegnato Martin Dematteis (Sportification).

Domenica 6 novembre la giornata di gare inizierà con le prove juniores, salita e discesa. Nella prova maschile, tris di atleti piemontesi al via con il campione europeo U20 in carica Elia Mattio insieme al compagno di club Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita) e con Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia).

Nella prova femminile, in gara Axelle Vicari (Sisport), medaglia individuale agli Europei sia nel classic che nell’only up, e Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari).

Nella prova assoluta femminile sarà invece impegnata Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) alla sua prima esperienza nella nazionale di corsa in montagna.