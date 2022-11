Furgone fuori strada nella notte sull'autostrada A6 nei pressi di Ceva

Incidente stradale nella notte sull’autostrada A6 “del Mare”. Il guidatore di un mezzo furgonato che dalla Liguria viaggiava in direzione Torino, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è finito fuori strada nei pressi di Ceva.

L’allarme alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è giunto all’1,12 ed immediatamente da Ceva è partita una squadra, avvisando contemporaneamente i colleghi della vicina Cairo Montenotte.

Sul posto anche il personale del 118.

Non si conosce al momento il numero e le condizioni delle persone ferite.