Volley A1F. Cuneo ci mette il cuore, ma i 3 punti vanno a Conegliano: l'Imoco passa 3-1 (VIDEO)

Alle ragazze di Cuneo era stato chiesto di gettare il cuore oltre l'ostacolo, non particolarmente agevole per altro. L'hanno fatto, anche se la vittoria finale è arrisa alle campionesse d'Italia di Conegliano per 3-1 (25-21/18-25/24-26/19-25) in virtù, ed è questa la nota più positiva per Cuneo, del loro maggior tasso tecnico.

Risultato giusto, ed alla fine Signorile e compagne possono uscire a testa alta dalla sfida: una boccata d'ossigeno che se da un lato purtroppo non muove la classifica, dall'altro infonde fiducia in vista del doppio impegno settimanale che vedrà la Cuneo Granda S. Bernardo impegnata mercoledì sera a Bergamo nel recupero della quarta giornata, poi domenica ancora in trasferta a Firenze. Due partite dalle quali non si può tornare a bocca asciutta in termini di punti.

La gara con Conegliano? Un gran primo set dell'americana Drews, schierata opposto a ricevere da coach Zanini (70%, 7 palle vincenti su 10 attacchi), poi però il suo calo è coinciso con la rimonta di Conegliano che nel secondo ha preso le misure alle avversarie in battuta (3) e a muro (0 nel primo set, addirittura 5 nel secondo) poi via via che la partita scorreva ha imposto il proprio gioco.

Con qualche brivido nel finale di terzo set, quando si è vista rimontare un vantaggio di tre lunghezze sul setball: peccato i due errori finali di Drews, un punto contro l'Imoco sarebbe stato davvero tanta roba. Meritato, per altro.

Finalmente più sorridente coach Emanuele Zanini, anche se il rammarico per non essere riusciti a strappare un punto c'è:

Anche il capitano Noemi Signorile si è detta soddisfatta di quanto messo in campo dalla squadra, consapevole che ora bisogna insistere e tradurre tutto ciò nelle prossime partite:

IN CAMPO. Coach Emanuele Zanini propone il suo sestetto con capitan Signorile in regia e opposto l'americana Drews. Al centro la coppia Cecconello e la neo arrivata Hall, schiacciatrici ricevitrici Kutznetsova e Szakmary. Libero, Caravello. Dall'altra parte della rete coach Davide Santarelli chiama in campo la palleggiatrice Wolosz con Plummer opposto, al centro l'ex Squarcini con Lubian, schiacciatrici di posto-4 Cook e Grey e libero De Gennaro.

LA PARTITA. Subito il break di Cuneo con il diagonale vincente di Drews (2-0), Conegliano pareggia a 4 grazie alla palla di Plummer sulle mani alte del muro avversario, ma sono ancora le biancorosse a trovare il +2 (9-7) su lungolinea vincente di Kutznetsova. Tocca il suo primo muro vincente l'americana Hall dal centro e siamo 10-7 per le ragazze di Zanini, Kutznetsova gioca abilmente sulle mani del muro di Conegliano e Cuneo va al massimo vantaggio sull'11-7. Ancora un punto biancorosso e sul 13-8 c'è il time out per Santarelli, ma le sue ragazze tardano ad entrare in partita e commettono un fallo d'invasione che consente alle padrone di casa di avanzare 16-10. Un grande muro di Drews su Plummer costringe ancora Santarelli ad interrompere il gioco sul punteggio di 18-11 per le avversarie. Le venete provano la rimonta: Cook schiaccia il punto del 19-15 e Zanini ferma subito il gioco, ma non serve perché al rientro è ancora l'Imoco a far punti con l'attacco di prima dal centro di De Kruijf per il 19-16. Conegliano recupera un altro break (21-18) approfittando dell'errore in attacco di Hall, poi si porta a -1 con un doppio mani e fuori di De Gennari: 22-21, ultimo time out del tecnico piemontese. Due errori nel momento più importante delle venete (De Gennari e Plummer) consegnano il set a Cuneo per 25-21.

SECONDO SET. Grandissimo equilibrio nelle fasi inziali del secondo parziale con le due squadre che a turno si scambiano la posizione fin quando un muro su Szakmary dà il primo break a Conegliano sul punteggio di 6-8. Poi arriva l'ace di Cook sul libero cuneese Caravello e sul 7-10 c'è il time out di Zanini, ma al rientro l'americana mette a segno un'altra battuta punto, poi c'è il muro di Haak su Drews e siamo 7-12 per le venete. Che affondano ancora il colpo con la seconda linea vincente di Haak: 9-15 ed ultima interruzione del gioco a disposizione di Zanini. Ancora Haak in pipe per il 9-16, poi la svedese col servizio propizia il +8 (9-17), ma Plummer sbaglia l'attacco successivo e Cuneo riguadagna il break sul 11-17. Scappano ancora le campionesse d'Italia: l'11-19 va a referto con Cook, Drews non demorde (13-19), ma il muro Imoco ed un altro ace (De Kruijf) fissa il punteggio sul 13-22. Esce Kutznetsova e fa il suo primo ingresso ufficiale con la maglia di Cuneo Francesca Magazza, ma ormai il set è incanalato sulla strada veneta nonostante uno sprint finale delle cuneesi: il 18-25 per mano di Haak.

TERZO SET. Parte ancora bene a muro la squadra ospite con Gennari a fermare Drews (1-3), poi arriva quello di Haak sulla pipe di Kutznetsova che schiaccia fuori anche la palla successiva e sul 5-9 c'è il time out del coach piemontese. Dalla linea di fondo si rivede Squarcini, suo l'ace del 6-11, poi Cook sbaglia l'attacco successivo regalando un break alle avversarie che recuperano 8-11, ma l'ex centrale di Cuneo rimette a debita distanza le avversarie fermando Kutznetsova a muro: 11-16, altro time out per Zanini. Si riprende a giocare, arriva il diagonale vincente di Cook (11-17), c'è l'errore di Haak (13-17) ma anche quello di Kutznetsova che riporta Conegliano sul +6 (15-21). La russa si riscatta con un ace (18-22), poi arrivano due muri delle venete che costringono Santarelli ad interrompere il gioco con Cuneo a -2 (21-23). L'errore al servizio di Caruso consegna il setball alle venete (21-24), che però devono sudare le proverbiali sette camicie prima di riuscire a spuntarla ai vantaggi. Il 24-26 finale (dopo un mani e fuori di Skzsamary, un altro time out di Santarelli sul 23-24 e l'ennesimo punto della greca che rimettono in corsa Cuneo) arriva sui due punti decisivi subiti dall'americana Drews: una murata presa e l'attacco out.

QUARTO SET. Ancora estremo equilibrio nelle prime battute, primo strappo di Conegliano sul 6-8, che poi scappa 7-10 sul muro di De Kruijf a fermare Kutznetsova: 7-10, time out di Zanini. Conegliano ora però è padrona del campo, mentre Cuneo si disunisce: l'errore di Drews dalla seconda linea costa il punto dell'8-13, ancora un muro su Kutznetsova quello del 8-14, così il coach cuneese cambia l'opposto chiamando in causa Diop per Drews. E Diop tocca subito la palla del 10-14, ma Kutznetsova sbaglia l'attacco successivo, poi Haak va a segno da posto-2 con Conegliano che torna avanti 10-17. Va in battuta Kutznetsova e piazza un perfetto lungolinea, poi vanno a segno a muro prima Szakamary poi Hall e Cuneo torna sotto 14-17. A Santarelli non resta che interrompere il gioco e alla ripresa le sue atlete tornano a macinare punti grazie ad un errore di Kutznetsova ed un muro: siamo 14-20. La partita va in archivio con un diagonale vincente di Haak (18-24) e l'attacco di De Kruijf del 19-25.

CUNEO GRANDA S.BERNARDO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1.-3 (25-21/18-25/24-26/19-25)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Kutznetsova 19, Drews 16, Klein, Cecconello 10, Caravello (L), Szakmary 13, Magazza, Signorile 1, hall 8, Caruso, Diop 1. N.e. Gay. Allenatore: Zanini - CUNEO: ric. 45% (25% prf), att. 35%, muri 10, aces 1, batt.sb. 7, errori 18 - CONEGLIANO: ric. 60% (26% prf), att. 42%, muru 15, aces 4, batt. sb. 8, errori 18