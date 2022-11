Anche una delegazione del comune di Cuneo in Liguria per Olioliva

Venerdì 4 novembre una delegazione del Comune di Cuneo è stata ospite ad Imperia all’inaugurazione della 23ª edizione di Olioliva, manifestazione che celebra l'olio nuovo organizzata dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria in sinergia con gli enti e le attività produttive territoriali.

La presenza del Comune di Cuneo a Olioliva è il risultato delle sinergie che si sono create tra il Comune di Cuneo e la Camera di Commercio Riviere di Liguria, ospite quest’anno della Fiera Nazionale del Marrone, con lo scopo di promuovere i reciproci territori in uno scambio virtuoso che possa essere di volano non solo per il turismo ma per le tantissime attività produttive che ogni anno partecipano alle due fiere nazionali.

Per il Comune di Cuneo erano presenti l’Assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis e l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis.

Nel portare i saluti della la sindaca Patrizia Manassero, l’Assessora Tomatis ha evidenziato come Olioliva sia un ponte di collegamento tra Piemonte e Liguria: "Siamo onorati per essere stati una delle parti del gemellaggio, per migliorare i legami tra due territori complementari. Ci auguriamo che, con il gemellaggio, anche la nostra provincia tragga profitto da questi incontri".