In piazza Boves a Cuneo sta per aprire Prestige, uno shisha bar

Cuneo, nella classifica stilata ogni anno da Italia Oggi, scalando undici posizioni si è attestata in 12esima piazza. Prima in Piemonte, vanta una qualità di vita più che buona, visto il piazzamento su 107 province.

E' stata, questa, una delle notizie più commentate della settimana. Inutile dire che a fazioni opposte. Tra i detrattori, in particolare del capoluogo - la classifica riguarda infatti la provincia - uno dei leit motiv è quello: a Cuneo non c'è niente da fare.

Non ci sono locali, movida pressoché nulla e scarsa offerta culturale.

Ma restando in tema di movida, informiamo che è apparso un cartello in piazza Boves, che annuncia l'apertura di un nuovo locale. Si chiamerà Prestige, un lounge bar o, meglio ancora, uno shisha bar.

Lo shisha bar non è nulla di nuovo. Si trova in tante grandi città e anche in centri più piccoli. Pare che sia sempre più di moda fra i giovani ed è qualcosa di nuovo per Cuneo.

Si tratta infatti di un locale dove si fuma con il Narghilè, strumento per il fumo composto da un contenitore d'acqua, spesso profumata, al cui interno passa una spirale che consente al fumo di raffreddarsi prima di giungere alla bocca del fumatore attraverso un tubicino flessibile. Si fuma quindi un tabacco aromatizzato, passandosi il tubicino da una persona all'altra. Viene utilizzato un bocchino ad uso personale, per evitare la trasmissione di virus e batteri.

Fumare il Narghilè è una tradizione tipica dei paesi del Medio Oriente, anche se pare che le sue origini siano indiane. Lo si trova praticamente ovunque, dal Marocco alla Siria alla Turchia all'Egitto.

Ora un cartello sulle vetrine che ospitavano il Garage 92 annuncia la prossima apertura di questo nuovo locale a Cuneo, in piazza Boves, zona che già ospita diversi bar e locali.